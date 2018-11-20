video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 02:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إغلاق 6 منشآت غذائية وإعدام 586 كيلو أغذية غير صالحة للاستخدام بالدقهلية

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 12:39 م
إغلاق 6 منشآت غذائية وإعدام 586 كيلو أغذية غير صالحة للاستخدام بالدقهلية جانب من الحملة
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق

قامت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، بحملة مكبرة بشارع الدراسات بالمنصورة، وتم المرور خلالها على 10 منشآت شملت محلات بيع أغذية وأسماك ومخابز، وقامت إدارة مراقبة الأغذية بسحب 7 عينات متنوعة وإعدام 586 كيلو أغذية غير صالحة للاستخدام الآدمى، وتم تحرير المحاضر اللازمة بسبب نقص الاشتراطات وعدم وجود شهادات صحية.

ووافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على التوصيات التى وردت بتقرير الحملة والذى عرضه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بغلق 6 منشآت غذائية منهم 2 كشك لعدم وجود تراخيص وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية.

وكان محافظ الدقهلية قد شدد على قيام قطاع الصحة بالمحافظة بمختلف إداراته بشن حملات مكثفة ويومية على محلات بيع المواد الغذائية والمطاعم والمخابز، مطالبًا بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

جانب من الحملة (1)
جانب من الحملة (1)

جانب من الحملة (2)
جانب من الحملة (2)

جانب من الحملة (3)
جانب من الحملة (3)

جانب من الحملة (4)
جانب من الحملة (4)

جانب من الحملة (5)
جانب من الحملة (5)
 
محافظ الدقهلية اغلاق 6 منشآت غذائية. وإعدام 586 كيلو أغذية غير صالحة للإستخدام الآدمي
الدقهلية شريف الديب 
قامت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، بحملة مكبرة بشارع الدراسات بالمنصورة، و تم المرور خلالها على 10 منشآت شملت محلات بيع أغذية وأسماك ومخابز ، وقامت إدارة مراقبة الأغذية بسحب 7 عينات متنوعة وإعدام 586 كيلو أغذية غير صالحة للإستخدام الآدمي، وتم تحرير المحاضر اللازمة بسبب نقص الاشتراطات وعدم وجود شهادات صحية . 
 
وقد وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على التوصيات التي وردت بتقرير الحملة والذي عرضه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بغلق 6 منشآت غذائية منهم 2 كشك لعدم وجود تراخيص وعدم استيفاء الاشتراطات الصحيه .
 
وكان الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية قد شدد علي قيام قطاع الصحة بالمحافظة بمختلف إداراته بشن حملات مكثفة ويومية علي محلات بيع المواد الغذائية والمطاعم والمخابز .
وشدد المحافظ علي سرعة إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظا علي سلامة وصحة المواطنين 
 
الدقهلية، أخبار الدقهلية، أخبار المحافظات، أخبار مصر، صحة الدقهلية، منشآت غذائية مخالفة 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صحة الدقهلية: بدء مشروع دعم وحدات الرعاية الصحية الأولية بـ60 مليون جنيه

الدقهلية

أخبار الدقهلية

أخبار المحافظات

أخبار مصر

صحة الدقهلية

منشآت غذائية مخالفة




لا تفوتك
حتى الأن.. بيع 230 ألف كراسة شروط لوحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى

حتى الأن.. بيع 230 ألف كراسة شروط لوحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى

قيادى سابق بالإخوان: أيمن نور عميل CIA وأنقرة غاضبة من تحركاته دون علمها

قيادى سابق بالإخوان: أيمن نور عميل CIA وأنقرة غاضبة من تحركاته دون علمها

ملعب المصرى أزمة قائمة فى رأس اتحاد الكرة.. الأمن يتحفظ على إقامة مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز والإسماعيلى باستاد بورسعيد.. المسابقات تبحث عن حل.. والمصرى يهدد باللجوء لـ"فيفا" بعد غياب اللجنة

ملعب المصرى أزمة قائمة فى رأس اتحاد الكرة.. الأمن يتحفظ على إقامة مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز والإسماعيلى باستاد بورسعيد.. المسابقات تبحث عن حل.. والمصرى يهدد باللجوء لـ"فيفا" بعد غياب اللجنة

الملك سلمان وولى العهد خط أحمر.. عادل الجبير: تقارير الاستخبارات الأمريكية مبنية على تقييم وليست أدلة قاطعة.. ويؤكد: نقف على أرض صلبة ومحاولات التسييس مفضوحة.. وسنحصل على السلاح من أى مصدر حفاظا على أمن المملكة

الملك سلمان وولى العهد خط أحمر.. عادل الجبير: تقارير الاستخبارات الأمريكية مبنية على تقييم وليست أدلة قاطعة.. ويؤكد: نقف على أرض صلبة ومحاولات التسييس مفضوحة.. وسنحصل على السلاح من أى مصدر حفاظا على أمن المملكة

ماذا قدم الفراعنة الثلاثة للحصول على جائزة BBC لأفضل لاعب فى أفريقيا؟

ماذا قدم الفراعنة الثلاثة للحصول على جائزة BBC لأفضل لاعب فى أفريقيا؟

هى "الأنثى" الوحيدة التى تعرف الوفاء.. كيف نعى نجيب الريحانى كلبته

هى "الأنثى" الوحيدة التى تعرف الوفاء.. كيف نعى نجيب الريحانى كلبته

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة