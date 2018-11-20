إغلاق 6 منشآت غذائية وإعدام 586 كيلو أغذية غير صالحة للاستخدام بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

قامت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، بحملة مكبرة بشارع الدراسات بالمنصورة، وتم المرور خلالها على 10 منشآت شملت محلات بيع أغذية وأسماك ومخابز، وقامت إدارة مراقبة الأغذية بسحب 7 عينات متنوعة وإعدام 586 كيلو أغذية غير صالحة للاستخدام الآدمى، وتم تحرير المحاضر اللازمة بسبب نقص الاشتراطات وعدم وجود شهادات صحية.

ووافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على التوصيات التى وردت بتقرير الحملة والذى عرضه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بغلق 6 منشآت غذائية منهم 2 كشك لعدم وجود تراخيص وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية.

وكان محافظ الدقهلية قد شدد على قيام قطاع الصحة بالمحافظة بمختلف إداراته بشن حملات مكثفة ويومية على محلات بيع المواد الغذائية والمطاعم والمخابز، مطالبًا بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.



جانب من الحملة (1)



جانب من الحملة (2)



جانب من الحملة (3)



جانب من الحملة (4)



جانب من الحملة (5)