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إحباط تهريب 40 ألف قطعة مستلزمات طبية بميناء الإسكندرية البحرى

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 04:47 م
إحباط تهريب 40 ألف قطعة مستلزمات طبية بميناء الإسكندرية البحرى مستلزمات طبيبة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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أحبطت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى تهريب أكثر من 40 ألف قطعة معدات ومستلزمات طبية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمى لداخل البلاد).

 

جاء ذلك فى إطار مواصلة الجهود الأمنية لتشديد الرقابة على المنافذ لمكافحة كافة أعمال التهريب التى من شأنها الإضرار بالإقتصاد القومى للبلاد حيق أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى قيام إحدى الشركات المملوكة ل"صبرى.ح.ع، بإستيراد رسالة من إحدى الدول الأجنبية مشمولها عبارة عن "معدات طبية" وبها أصناف غير مطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر وبها تلاعب بالأوراق المقدمة لمصلحة الجمارك.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد لجنة أمنية جمركية بالتنسيق مع الجهات المعنية لجرد مشمول الحاوية ،أسفرت أعمال تلك اللجنة عن ضبط ( 40660) أربعون ألف وستمائة وستون قطعة (معدات طبية –شرائح طبية معدنية).

 

وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة تبين أنها (مجهولة المصدر وطريقة تغليفها غير سليمة وبها أصناف غير مثبتة بالمستندات وغير صالحة للإستخدام الآدمى ومحظور دخولها البلاد).

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


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