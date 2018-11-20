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إحالة مواطن للمحاكمة الجنائية بتهمة تعاطى المواد المخدرة فى القاهرة

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 01:29 م
إحالة مواطن للمحاكمة الجنائية بتهمة تعاطى المواد المخدرة فى القاهرة حشيش - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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أحالت نيابة شمال القاهرة الكلية بإشراف المستشار حاتم فاضل، المحامى العام الأول للنيابات، قارئ قرآن للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامه بتعاطى جوهر الأفيون والحشيش.

 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 3858 لسنة 2018 والمقيدة برقم 1096 المتهم أحمد.م 23 سنة يعمل قارئ قرآن، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ووجهت له النيابة العامه تهمة أحرز بقصد التعاطى جوهر مخدر "الأفيون"، وجوهر مخدر " الحشيش".

 

وتعود تفاصيل القضية عندما ألقى رجال المباحث القبض على المتهم أثناء تفقد الحالة الأمنية بمنطقة شبرا، وبتفتيش المتهم وقائيا عثر بحوزته على مخدر الافيون والحشيش، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.

 

 


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