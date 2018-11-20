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أوباما يسخر من ترامب دون ذكر اسمه.. ويؤكد: يتصرف بطفولية لحرمانه من والدته

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 04:44 م
أوباما يسخر من ترامب دون ذكر اسمه.. ويؤكد: يتصرف بطفولية لحرمانه من والدته أوباما
كتبت - سالى حسام
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شن الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما هجوما ساخرا على خلفه دونالد ترامب، موضحًا أنه لديه مشاكل أمومة أى أن ترامب يتصرف بطفولية نتيجة عدم حصوله على رعاية من والدته.

 

وبحسب صحيفة "ديلى ميل" تحدث أوباما فى قمة "مؤسسة أوباما الخيرية" والتى قام بتأسيسها بعد ترك الرئاسة، وشن هجوما على ترامب دون أن يذكر اسمه صراحة قائلا "العالم يحتاج لإعادة تشكيل، والسبب فى أننا لا نفعل هذا هو أننا مازلنا فى حالة حيرة ومصابون بالعمى ويسيطر عليها الكراهية والغضب والعنصرية ومشاكل الأمومة".

 

وقال الرئيس الأمريكى السابق، إن التصرفات الطفولية لترامب هى السبب فى عدم قدرة الرئيس الأمريكى على حل مشاكله السياسية والاقتصادية.

 

وليست هذه أول مرة يشن فيها أوباما هجمات على ترامب دون ذكر اسمه، حيث قام بنفس الشئ خلال تجمع انتخابى للحزب الديمقراطى قبل انتخابات الكونجرس، ثم عادت زوجته ميشيل وشنت هجوما على ترامب دون ذكر اسمه خلال لقاء لها مع الإعلامية أوبرا وينفرى الأسبوع الماضى، على الرغم من أنها تذكر اسم ترامب بوضوح وبشكل سلبى فى مذكراتها التى حملت عنوان Becoming


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