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أسوان تستضيف مؤتمر تكنولوجيا اللحام وأسباب الانهيارات للمواد الهندسية

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 10:34 ص
أسوان تستضيف مؤتمر تكنولوجيا اللحام وأسباب الانهيارات للمواد الهندسية جانب من المؤتمر
أسوان - صلاح المسن
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تستضيف محافظة أسوان، المؤتمر الدولى الرابع لتكنولوجيا اللحام وتحليل أسباب الانهيارات للمواد الهندسية، والذى ينظمه مركز بحوث وتطوير الفلزات التابع لوزارة التعليم العالى فى الفترة من 19 وحتى 22 نوفمبر الحالى، بحضور الدكتور محمد مجاهد مساعد وزير التعليم لشئون التعليم الفنى والدكتور طه مطر رئيس المؤتمر ورئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات والدكتور هيديتوشى فوجى ممثل جامعة أوساكا اليابانية وبمشاركة 130 عالم وخبير ومتخصص من مختلف الجامعات والجهات والشركات الدولية والمصرية.

وكما شهد اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة نائباً عن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان فعاليات إفتتاح المؤتمر الدولى الرابع لتكنولوجيا اللحام وتحليل أسباب الانهيارات للمواد الهندسية.

وفى كلمة محافظ أسوان التى ألقاها اللواء حازم عزت رحب باستضافة أسوان لفعاليات هذا المؤتمر الدولى، لافتاً إلى أهمية هذا الملتقى العلمى ودوره فى تحقيق الارتباط الوثيق بين العلم وسوق العمل لتحقيق التنمية المنشودة من خلال مشروعات عملاقة وقومية ترتكز على التقدم التكنولوجى ويتم تنفيذها بسواعد أبنائنا وشبابنا الذين لديهم الإمكانيات والطاقات الكامنة التى نحن فى أمس الحاجة لاستثمارها فى تحقيق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات لأبناء الشعب المصرى العظيم.

وأوضح السكرتير العام للمحافظة، أن تنظيم هذا المؤتمر الحيوى يعكس أيضاً أهمية تعظيم الاستفادة من البحث العلمى ومحورية دور العلم، كما أنه يعتبر فرصة سانحة لنقل الخبرات لشباب المهندسين لصقلهم بكل ما هو جديد، مقدماً شكره للمسئولين بمركز بحوث وتطوير الفلزات لحرصهم على عقد هذا المؤتمر الدولى على أرض عاصمة الشباب الإفريقى مما يساهم بدوره فى تنشيط الحركة السياحية وتحقيق المزيد من أوجه التعاون مع المحافظة بما يعود بالنفع على أهالى أسوان.

 


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