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الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 02:11 م
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أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 20-11-2018

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 02:01 م
أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 20-11-2018 فاكهة
كتبت أسماء أمين
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استقرت أسعار الفاكهة، اليوم الثلاثاء 20 نوفمبر ، حيث بلغ  سعر البرتقال  البلدى من 2 -4 جنيه فى سوق العبور، بينما سجل سعر كيلو البرتقال السكرى  من 2-4 جنيها، وسعر اليوسفى ليصل  من 2.5 إلى 6 جنيهات.
 
و سعر كيلو التين البرشومى من 6-9 جنيهات، والعنب الأحمر الرومى بلغ سعر الكيلو من 3.5- 5 جنيهات، وسعر الجريب فروت جنيها من 4- 6 جنيهات.
 
بينما سجل سعر التفاح الأمريكى من 18 إلى 20جنيها، فيما بلغ سعر التفاح السورى واللبنانى من 10 إلى 20جنيها، وبلغ سعر كيلو الجوافة من 3 إلى 7 جنيهات، ووصل سعر الرمان من 4 - 8  جنيهات للكيلو ، وسعر الكاكا بلغ من 5-11 جنيها ، وبلغ سعر البلح السيوى 20 جنيها.
 

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