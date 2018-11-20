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أحمد أبو هشيمة يحتفى بسرعة الإنجازات فى مصنع أسمنت المصريين بسوهاج.. فيديو

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 11:35 م
أحمد أبو هشيمة يحتفى بسرعة الإنجازات فى مصنع أسمنت المصريين بسوهاج.. فيديو مصنع أسمنت المصريين
كتب خالد إبراهيم
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تتواصل أعمال الإنشاء بمصنع أسمنت المصريين بمحافظة سوهاج لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، حيث يسابق العاملون الزمن من أجل الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتركيبية.

 

واستعرض رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة جانبًا من الأعمال الإنشائية فى منطقة العمل هناك، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، ليظهر المجهود الكبير الذى بُذل حتى الآن.

 

وعلق أبو هشيمة على المقطع قائلاً: "لقطات من حجم الإنجاز الذى وصل إليه مصنع أسمنت المصريين بمحافظة سوهاج.. يسير العمل داخل هذا الصرح العملاق على قدم وساق من أجل الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتركيبية للمصنع.. تحيا مصر.. أسمنت المصريين".

 

 

يذكر أن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، كان قد وضع حجر الأساس فى شهر أبريل من العام الماضى 2017 لمشروع مجمع مواد البناء بالمنطقة الصناعية غرب جهينة، بحضور وزيرى التجارة والصناعة، والاستثمار والتعاون الدولى ويقام المشروع على مساحة مليون متر مربع، كما تم تخصيص 2 مليون متر مربع للمحجر، ويشمل المجمع مصنع للأسمنت، ومصنع للحوائط الأسمنتية، ومصنع للخرسانة الجاهزة، وخط إنتاج للطوب الأسمنتى.

 


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