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وكالة الرقابة النووية تؤكد إعادة تشغيل مفاعل نووى بلجيكى الشهر الجارى

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 02:57 م
وكالة الرقابة النووية تؤكد إعادة تشغيل مفاعل نووى بلجيكى الشهر الجارى مفاعل نووى
كتب أحمد علوى
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أعلنت الوكالة الاتحادية للرقابة النووية (FANC) على موقعها على الانترنت انها قد أعطت الضوء الأخضر لإعادة تشغيل المفاعل النووى "تيهانج1" ببلجيكا، الذى تم إغلاقه منذ 13 أكتوبر لإصلاحه، وذلك فى 18 نوفمبر.

 

ووفقاً لقناة بلجيك 24 البلجيكية، تقول الوكالة الاتحادية انه تم انتهاء الموعد المحدد للاصلاحات التى كانت تتم لوقت طويل، وأضافت، "ليس هناك اى اعتراض على إعادة تشغيل المفاعل.

 

ويشار إلى ان التخطيط  لصيانة تبهانج 1، فى البداية كان من 20 أكتوبر إلى 29 نوفمبر، ثم تم تحويلها إلى الفترة من 13 أكتوبر إلى 17 نوفمبر، و إذا سار كل شيء كما هو مخطط له ، فسيتم إعادة تشغيل المفاعل فى 18 نوفمبر.

 


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بلجيكا

الوكالة الاتحادية للرقابة النووية

مفاعل نووى

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