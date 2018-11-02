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وزير الشباب والرياضة البحرينى يصل القاهرة للمشاركة فى منتدى الشباب

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 02:52 م
وزير الشباب والرياضة البحرينى يصل القاهرة للمشاركة فى منتدى الشباب هشام بن محمد حسين وزير شئون الشباب والرياضة البحريني
كتب أحمد حمادة
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وصل إلى مطار القاهرة الدولى اليوم الجمعة، هشام بن محمد حسين، وزير شئون الشباب والرياضة البحريني، والوفد المرافق له، خلال توجههم إلى مدينة شرم الشيخ لحضور منتدى شباب العالم المنعقد فى الفترة ما بين 3 إلى 6 نوفمبر الجارى. 

 

قالت مصادر بالمطار، أنه تم إنهاء إجراءات وصول الوزير البحرينى والوفد المرافق له، على متن المكون من 15 شخصا، وأنه سيتم مغادرة الوفد إلى شرم الشيخ على متن رحلة مصر للطيران.

 

والجدير بالذكر أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قد غادر إلى شرم الشيخ للمشاركة فى منتدى الشباب.

 


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