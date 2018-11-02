وزيرة التخطيط: الحكومة تسعى إلى بث روح الإرادة والتصميم بنفوس الشباب

كتب مصطفى عبد التواب

وصلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إلى مطار القاهرة الدولى فى طريقها إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة فى فعاليات النسخة الثانية من منتدى شباب العالم.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن منتدى شباب العالم هو أول منتدى عالمى للشباب وهو محفل دولى يضم شباب العالم وفرصة لتبادل خبراتهم وثقافاتهم المختلفة كما يُعد فرصة للتواصل بين الشباب وكبار صانعى القرار والمُفكّرين حول العالم مؤكدة أن المنتدى هو رسالة إيجابية وقوية خاصة فى مناقشة طموح الشباب وآمالهم، وهو يمثل قيمة مضافة لقوة مصر الناعمة.

وأكدت هالة السعيد، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن الحكومة تسعى دائمًا بدعم من القيادة السياسية إلى بث الحلم والأمل داخل الشباب وتدعيمه لتوصيله إلى أرض الواقع وبث روح الإرادة والتصميم داخلهم بكونهم يستطيعون بالفعل على إحداث تغيير حقيقى فى الحاضر والمستقبل.

ويشارك بالمنتدى هذا العام ما يقرب من 5 آلاف شاب وشابة يمثلون حوالى 150 دولة، فضلاً عن حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

وتتضمن الجلسات النقاشية للمؤتمر حوالى 30 جلسة تدور حول 18 محور بالإضافة إلى نموذج محاكاة القمة العربية الأفريقية، بجانب إقامة حفلتى الافتتاح والختام، وورش العمل التى تسبق انعقاد المنتدى.