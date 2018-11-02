ضبط 23 قضية مخدرات وتنفيذ 5758 حكما قضائيا فى حملة أمنية بالقليوبية

القليوبية – خالد حجازى – نيفين طة

نفذ اللواء اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية حملة مكبرة فى مراكز وأقسام محافظة القليوبية، شارك فيها العقيدان عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة ومحمد الهادى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة وضباط مكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة، وضباط وأفراد مباحث الأقسام ومراكز الشرطة، وذلك لضبط العناصر الخارجة على القانون والإجرامية، وتجار المواد المخدرة، فى جميع مراكز ومدن المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 23 قضية مخدرات واسلحة، كما تمكن ضباط ادارة تنفيذ الأحكام من تنفيذ 5758 حكما قضائيا و16100غرامات فى حملة بالقليوبية، وضبط 30 قضية تموينية، و10هاربين من أحكام بالسجن الجنائى، و 785 هاربا من أحكام بالسجن المستأنف، و92 هاربا من أحكام بالسجن الجزئى، وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة، كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحصيل غرامة، وتحرير مخالفة.

كما شنت مباحث الاموال العامة والآداب العامة بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية حملة أمنيه استهدفت الشقق المفروشة فى مراكز وأقسام المحافظة، جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية حيث أسفرت جهود الحملة عن ضبط 288 قضية، و18 قضية إشغال طريق، و5 نظافة، و35 بائع متجول، و52 وصلات كهربائية، و33 لوحات إعلانية، و8 غرزة شاى، 17 إزالة تنده ، 3 إزالة كشك، و116 إزالة فورية، كما تم رفع عدد 15 طن قمامه ومخلفات، وضبط 456 زجاجة بيرة، و2 محل عام بدون ترخيص، وأسفرت الجهود عن فحص 28 شقه و102 من قاطنيها وجارى إتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم.

من ناحية آخرى أصيب طالب وعامل بجروح فى البطن والرأس فى مشاجرتين متفرقتين بسبب خلافات مالية ومشادات فى بنها وطوخ، وتم نقل المصابين الى المستشفى تلقى العلاج اللازم.

ودلت تحريات المباحث أنه تبلغ لقسم شرطة أول بنها من مستشفي بنها الجامعي وصول "حجاج .ع.م"، 20 سنة، طالب، ومقيم ب17 شارع النجي – المنشيه – دائرة القسم، مصاب بجرح طعني شبه نافذ بالظهر وآخر قطعي بالذراع الأيسر، وتم حجزه للعلاج، وبالانتقال وسؤال المصاب اتهم "محمد. ع . ا" 24 سنة تباع، ومقيم بعزبة البرنس – دائرة القسم بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض سكين، وإحداث ما به من إصابات، وبالفحص تبين أن سبب المشاجرة وجود خلافات عائليه سابقه بين الطرفين (تربطهما صلة قرابة) واليوم حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدى على المصاب بالضرب بسلاح أبيض محدثاً ما به من إصابات، وفر هارباً، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم في الواقعه وتم التحفظ عليه.

وفي الواقعه الثانيه تبلغ لمركز شرطة طوخ من مستشفي طوخ العام وصول " وائل م ع" 32 سنةعامل ومقيم مشتهر – دائرة المركز مصاب بجرح طعني شبه نافذ بالبطن شاملاً جميع طبقات البطن وجرح قطعي بالرأس طوله 2 سم وتم تحويله لمستشفي بنها الجامعي .

بالإنتقال وسؤال المصاب إتهم كل من" محمد . ح . ح" 41 سنة، فلاح ومقيم بمشتهر – دائرة المركز و"حسين . م . ح " . 18 سنة، فلاح، ومقيم ذات الناحيه ( نجل الأول ) بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض ( منجل ) وإحداث ما به من إصابات.

وبالفحص تبين أنه حال قيام المتهمين بالتشاجر مع آخرين أثناء تواجدهما علي أحدي المقاهي بذات الناحيه ولدي تدخل المصاب لفض الشجار حدثت مشادة كلامية بينه وبينهما تطورت لمشاجرة قام على أثرها الأول والثاني بالتعدي على المصاب بالضرب كما قام الثاني بإحداث إصابته بسلاح أبيض ( منجل ) وفرا هاربين، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة وتم بإرشاد الثاني ضبط السلاح المستخدم وتم التحفظ عليه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 38971 لسنة 2018م جنح المركز وجاري العرض علي النيابه العامه .