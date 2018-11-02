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ضبط عاطلين بحوزتهما 45 قطعة حشيش بقصد الاتجار بالغربية

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 02:50 م
ضبط عاطلين بحوزتهما 45 قطعة حشيش بقصد الاتجار بالغربية المتهمان
الغربية – عادل ضرة
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تمكن ضباط مباحث مركز بسيون بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، من ضبط عاطلين مقيمين قرية كفر جعفر وبحوزتهما 45 قطعة حشيش بقصد الاتجار.
 
تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، إخطار من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، بتمكن الرائد عبدالوهاب الخولي رئيس مباحث مركز بسيون، والنقيب محمد خطاب معاون مباحث المركز، من ضبط "ا. س. د" وشهرته دومه 30 سنة  عاطل، " ا. م. ع." 30 سنة عاطل وبحوزتهما 45 قطعة حشيش بقصد الاتجار، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 

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