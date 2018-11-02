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صور.. مقهى " الصم والبكم " بالإسكندرية ..ملتقى ذوى الاحتياجات

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 08:00 م
صور.. مقهى " الصم والبكم " بالإسكندرية ..ملتقى ذوى الاحتياجات مقهى " الصم والبكم "
الإسكندرية – أسماء على بدر
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القرب من مقر الجمعية الخاصة بالصم والبكم بمنطقة المنشية ، بمحافظة الاسكندرية  ،جعل منه مقهى أغلب رواده من ذوى الإحتياجات الخاصة  ، وعلى الرغم من الخلفية التاريخية التى يتمتع بها المبنى ، الذى كان يسمى بالوكالة ، الا أن الحاضر ورواد  اليوم فرضوا لغتهم الخاصة على هذا المكان ، كل شىء يتم بلغة الإشارة . 
 
وقال محمد سعيد ، أحد العاملين بالمقهى، إن ذوى الإحتياجات الخاصة، يترددون بشكل يومى على المقهى ، التى كان يمتلكها ماريا خريستو  ، يونانى  الجنسية  والمقهى كان مرك تجمع لليونانين والجاليات الأجنبية ،و بعد تأسيس جمعية الصم والبكم ،  بدأ يتوافد على مقهى ذوى الإحتياجات الخاصة  والعدد يرتفع يوم الجمعة ، مشيرا الى أنه يستطيع من خلال الإشارة أن يفهم المطلوب ، وفى حال عدم استيعابه لنوع المشروب ، يطلب الكتابة على الورق أو الهاتف المحمول ، مؤكدا أن تواجد ذوى الاحتياجات الخاصة على المقهى لا يشكل لهم أى مشكلة ، ومعظم رواد المقهى يرحبون بهم .    
 
 
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