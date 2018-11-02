صور.. مقهى " الصم والبكم " بالإسكندرية ..ملتقى ذوى الاحتياجات

الإسكندرية – أسماء على بدر

القرب من مقر الجمعية الخاصة بالصم والبكم بمنطقة المنشية ، بمحافظة الاسكندرية ،جعل منه مقهى أغلب رواده من ذوى الإحتياجات الخاصة ، وعلى الرغم من الخلفية التاريخية التى يتمتع بها المبنى ، الذى كان يسمى بالوكالة ، الا أن الحاضر ورواد اليوم فرضوا لغتهم الخاصة على هذا المكان ، كل شىء يتم بلغة الإشارة .

وقال محمد سعيد ، أحد العاملين بالمقهى، إن ذوى الإحتياجات الخاصة، يترددون بشكل يومى على المقهى ، التى كان يمتلكها ماريا خريستو ، يونانى الجنسية والمقهى كان مرك تجمع لليونانين والجاليات الأجنبية ،و بعد تأسيس جمعية الصم والبكم ، بدأ يتوافد على مقهى ذوى الإحتياجات الخاصة والعدد يرتفع يوم الجمعة ، مشيرا الى أنه يستطيع من خلال الإشارة أن يفهم المطلوب ، وفى حال عدم استيعابه لنوع المشروب ، يطلب الكتابة على الورق أو الهاتف المحمول ، مؤكدا أن تواجد ذوى الاحتياجات الخاصة على المقهى لا يشكل لهم أى مشكلة ، ومعظم رواد المقهى يرحبون بهم .