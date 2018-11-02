سقوط هاربين من حبس سنتين وغرامة 4 ملايين جنيه بالمعصرة

كتب إبراهيم أحمد

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المعصرة من ضبط المتهم "جميل.م" 64 سنة بالمعاش، والمطلوب التنفيذ عليه فى 5 أحكام حبس جزئى وغرامات مالية والمقضى فيها بالحبس سنتين و6 أشهر وغرامة مالية مستحقة بلغت مليون و530 ألف جنيه.

كما تمكن من ضبط المتهم "جلال.و" 35 سنة مقاول، المطلوب التنفيذ عليه فى 3 أحكام غرامات "مبانى"، والمقضى فيها بغرامة مالية مستحقة 2 مليون و600 ألف جنيه.

وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بها، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية قبلهما.