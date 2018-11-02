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سفر وعودة 1290 مصريًا وليبيا و253 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 03:05 م
سفر وعودة 1290 مصريًا وليبيا و253 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1290 مصريا وليبيا و 253 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1009 إلى الجانب الليبي، بينهم  215مصريا و794 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 281 بينهم 256 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 25 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 95 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 1158 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.

 

 


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