خلال زيارتها لمصر.. تعرف على فاتورة إقامة ميلانيا ترامب لـ6 ساعات فى القاهرة

كتب محمد رضا

كشف موقع أمريكى عن فاتورة إقامة سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، فى فندق بالقاهرة، خلال زيارتها لمصر فى الأسبوع الأول من أكتوبر الماضى.

وقال موقع كوارتز – حسب ما نشرته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم الجمعة، إنه وفقًا لسجلات الإنفاق الفيدرالية، فقد أنفقت ميلانيا ترامب فى ساعات معدودة فى القاهرة مبلغ 95 ألف دولار، حيث يبدأ سعر الغرف فى الفندق من 119 دولارًا، فيما يمكن استئجار الجناح الرئاسى مقابل 699 دولارًا، شاملًا الضرائب التى تقدر بـ156.50 دولارًا، بحسب موقع الفندق على الإنترنت.

وقالت متحدثة باسم السيدة الأولى، إن زيارة ميلانيا إلى القاهرة استغرقت 6 ساعات فقط ولم تقض الليلة فى الفندق، وقارن الموقع الأمريكى بين تكاليف زيارة ميلانيا، وزوجها الرئيس دونالد ترامب فى رحلة سابقة قام بها فى يوليو الماضى إلى ملعب الجولف الخاص به فى أسكتلندا، حيث اصطحب ابنه إيريك، ورئيس الأركان جون كيلى، والسكرتيرة الصحفية سارة ساندرز، ومدير الإعلام الاجتماعى دان سكافينو، وبلغت تكاليف الرحلة حينها حوالى 77 ألف دولار.

وتم سداد تكاليف إقامة ميلانيا فى 30 سبتمبر، أى قبل أسبوع من وصولها إلى القاهرة يوم السبت السادس من أكتوبر، فيما لم توضح السجلات بنود الإنفاق المفصلة للإقامة بالفندق أو عدد الغرف التى تم استئجارها، وبالإضافة إلى مصر، شملت أول جولة خارجية لميلانيا بدون زوجها، كل من غانا ومالاوى، حيث ركزت خلالها على قضية الدفاع عن الأطفال.