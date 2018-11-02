حصر أماكن تراكمات القمامة والمخلفات والمتروكة منذ سنوات بالجيزة

ووجه المحافظ بتقسيم الأحياء إلى قطاعات وتعيين مشرف نظافة بكل قطاع يكون مسئول مسئوليه كامله عن رفع أى مخلفات واقعه بنطاق عمله على الفور والتعاون مع القطاعات المجاورة فى رفع اى مخلفات عن طريق المعدات والعمالة.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالرد على المشكلات الواردة عبر الواتس آب بمنظومة الشكاوى الحكومية الخاصة بالنظافة والإشغالات وأى مظاهر تمثل معوقات تواجه المواطنين بنطاق الأحياء والمراكز والمدن، مؤكدا على سرعة التوجه إلى المشكلات وحلها خلال ساعتين على الأكثر.

تصريحات المحافظ جاءت خلال اللقاء الذى عقده مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بحضور اللواء علاء بدران السكرتير المساعد للمحافظة، حيث وجه المحافظ بإيجاد حلول سريعة وعاجلة للقضاء على مشكلة القمامة والمتابعة اليومية والمستمرة لشكاوى المواطنين.

كما وجه بتفعيل منظومة الجمع السكنى من المنازل ومتابعة تراخيص المباني والتأكد من قيام أصحاب التراخيص بوضع لافتة اعلانية مدون عليها بيانات التراخيص والاشتراطات البنائية للمبنى، والتأكد من وجود المهندس المشرف على الأعمال بالموقع طبقا للقانون وفي حالة وجود مخالفة للعقار يتم التعامل معه وإزالته على الفور .



