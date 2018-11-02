video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 02 نوفمبر 2018 05:33 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حصر أماكن تراكمات القمامة والمخلفات والمتروكة منذ سنوات بالجيزة

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 10:53 ص
حصر أماكن تراكمات القمامة والمخلفات والمتروكة منذ سنوات بالجيزة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بحصر جميع أماكن تجمعات القمامة والتراكمات القديمة والمتروكة منذ سنوات لرفعها من خلال خطط عمل ببرنامج يومى محدد، والتأكد من عدم تكرار تجمع التراكمات مره أخرى والمتابعة المستمرة للمناطق التى تم رفع المخلفات منها.

ووجه المحافظ بتقسيم الأحياء إلى قطاعات وتعيين مشرف نظافة بكل قطاع يكون مسئول مسئوليه كامله عن رفع أى مخلفات واقعه بنطاق عمله على الفور والتعاون مع القطاعات المجاورة فى رفع اى مخلفات عن طريق المعدات والعمالة.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالرد على المشكلات الواردة عبر الواتس آب بمنظومة الشكاوى الحكومية الخاصة بالنظافة والإشغالات وأى مظاهر تمثل معوقات تواجه المواطنين بنطاق الأحياء والمراكز والمدن، مؤكدا على سرعة التوجه إلى المشكلات وحلها خلال ساعتين على الأكثر.

تصريحات المحافظ جاءت خلال اللقاء الذى عقده مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بحضور اللواء علاء بدران السكرتير المساعد للمحافظة، حيث وجه المحافظ بإيجاد حلول سريعة وعاجلة للقضاء على مشكلة القمامة والمتابعة اليومية والمستمرة لشكاوى المواطنين.

كما وجه بتفعيل منظومة الجمع السكنى من المنازل ومتابعة تراخيص المباني والتأكد من قيام أصحاب التراخيص بوضع لافتة اعلانية مدون عليها بيانات التراخيص والاشتراطات البنائية للمبنى، والتأكد من وجود المهندس المشرف على الأعمال بالموقع طبقا للقانون وفي حالة وجود مخالفة للعقار يتم التعامل معه وإزالته على الفور .


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الجيزة يعين محمود حسين رئيسا لجهاز السيرفيس

محافظة الجيزة تغلق كوبرى المرازيق 20 يوما للصيانة

القمامة

النظافة

الجيزة

المخالفات




لا تفوتك
مشروع قانون جديد لإنشاء الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات.. تعرف على أهدافه

مشروع قانون جديد لإنشاء الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات.. تعرف على أهدافه

صور.. وزير الداخلية يتفقد الإجراءات الأمنية بشرم الشيخ قبل اطلاق منتدى شباب العالم

صور.. وزير الداخلية يتفقد الإجراءات الأمنية بشرم الشيخ قبل اطلاق منتدى شباب العالم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

قبل مباراة الأهلى والترجى ..4 لاعبين مهددين بالغياب عن إياب نهائى أفريقيا برادس

قبل مباراة الأهلى والترجى ..4 لاعبين مهددين بالغياب عن إياب نهائى أفريقيا برادس

بيع 25 ألف كراسة شروط حجز وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى خلال يومين

بيع 25 ألف كراسة شروط حجز وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى خلال يومين

التعليم: "50% باللغة الأجنبية" شرط استكمال دراسة الطالب بالمدارس الرسمية

التعليم: "50% باللغة الأجنبية" شرط استكمال دراسة الطالب بالمدارس الرسمية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة