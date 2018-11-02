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تنفيذ 1060 حكما وضبط 93 هاربا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 09:01 م
تنفيذ 1060 حكما وضبط 93 هاربا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية حملة أمنية - أرشيفية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على، حسين مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 1060 حكمًا متنوعًا، منها 684 حكمًا جزئيا، و48 حكما مستأنفا، و286 حكم غرامات، و41 حكم مخالفات، وهارب من أحكام جنائية، وتحصيل مبلغ 9300 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

 

كما تمكنت الحملة من ضبط 93 متهمًا هاربا محكومًا عليه تم التحفظ على المتهمين، وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


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