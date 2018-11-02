تحرير 1322 مخالفة مرورية وفحص 22 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، لتيسير الحركة المرورية، ما أسفر عن تحرير 1322 مخالفة مرورية متنوعة.

وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية شنت المديرية حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بدائرة المديرية، ما أسفر عن تنفيذ 7 قرارات إزالات فورية تعد بالبناء على الأراضى الزراعية، 12 قرار إزالة تعد على منافع الرى، 12 قرار إزالة تعد على منافع نهر النيل، 6 قرارات إزالة تعد على منافع هيئة السكة الحديد، بإجمالى مساحة 2450 مترا، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، كما تم تنفيذ 7 قرارات وحدة محلية و5 أحكام قضائية.

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 10 مزارع بدائرة مركز السادات، وفحـص 22 شخصا، وتبين وجود 5 عاطلين هاربين من 6 أحكام قضائية، وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 23 شقة مفروشة، و18 شخصا جنائيا من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم، وتبين أنهم غير مطلوبين، كما تم ضبط 11 قضية إشغالات مقاهى بدائرة قسم شبين الكوم.

وبالاشتراك مع مديرية الصحة تم إجراء التحاليل لعدد من السائقين ما أسفر عن ضبط سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة.