انطلاق "راديو شباب العالم" تحت شعار "لنكسر حاجز الصمت"

كتب محمد الجالى

تحت شعار "لنكسر حاجز الصمت" انطلق راديو شباب العالم، انطلق راديو شباب العالم تحت شعار "لنكسر حاجز الصمت"، وذلك على هامش انعقاد منتدى شباب العالم المقام فى الفترة من 3-6 نوفمبر فى مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويهدف الراديو إلى الاستفادة من التنوع الفريد والثقافات المختلفة؛ ليقدم برامج شبابية ساحرة، تأخذك من الشرق إلى الغرب.

ويضم الراديو مجموعة من البرامج المتنوعة التى تتناول قصص النجاح الملهمة، وثقافات الشعوب والفنون، بالإضافة إلى متابعة جلسات المنتدى المختلفة، وسيقوم على إدارة الراديو وتقديم فقراته مجموعة من شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة .

يقدم الراديو مجموعة متنوعة من البرامج الشبابية تشمل:

Egyptian gene: الذى يتحدث عن الأعمدة السبعة للشخصية المصرية، والتى تعكس التنوع الحضارى للشخصية المصرية، وهى الفكرة الرئيسة للمنتدى هذا العام.

Ask for more: وهو برنامج يعرض نماذج ناجحة شهيرة حول العالم، بالإضافة إلى مشاركات الشباب حول العالم بأفكارهم وجهودهم من أجل عالم أفضل.

Discover Egypt: برنامج يقدم جولة حول أهم المدن والأماكن السياحية فى مصر. From East to West: برنامج يتعرف على أكثر العادات والتقاليد اختلافا حول العالم. Festivals: برنامج يقدم أهم المهرجانات والاحتفالات حول العالم.

Belmary: برنامج يعطى ضيوف المنتدى لمحة عن حياة المصريين وعاداتهم اليومية ومناسباتهم المختلفة وأكلاتهم الشهيرة.

Cut down برنامج يقدم شرحا مبسطا عن أهم المفاهيم التى تخص محتوى جلسات المنتدى.

Artology: برنامج يقدم وجبة فنية متنوعة لأهم الفنون حول العالم. Crazy bucket: برنامج ترفيهى تفاعلى يشارك فيه ضيوف المنتدى من خلال الإجابة

على أسئلة وتحديات ترفيهية. Feedback: برنامج يعرض آراء الضيوف فى كل فعاليات المنتدى.

للاستماع لباقى برامج الراديو تفضلوا بزيارة الرابط التالي: wyfegypt.com/radio

ومنتدى شباب العالم، والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو حدث سنوٌى عالمٌى يقام بمدينة شرم الشيخ، بمصر فى الفترة من (3-6 نوفمبر 2018). وكان المنتدى قد انطلق عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

ويشهد المنتدى هذا العام مشاركة أكثر من 5000 من شباب العالم؛ للتعبير عن ارائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، فى حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.