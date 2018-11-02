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انطلاق "راديو شباب العالم" تحت شعار "لنكسر حاجز الصمت"

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 02:03 م
انطلاق "راديو شباب العالم" تحت شعار "لنكسر حاجز الصمت" منتدى شباب العالم
كتب محمد الجالى
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تحت شعار "لنكسر حاجز الصمت" انطلق راديو شباب العالم، انطلق راديو شباب العالم تحت شعار "لنكسر حاجز الصمت"، وذلك على هامش انعقاد منتدى شباب العالم المقام فى الفترة من 3-6 نوفمبر فى مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويهدف الراديو إلى الاستفادة من التنوع الفريد والثقافات المختلفة؛ ليقدم برامج شبابية ساحرة، تأخذك من الشرق إلى الغرب.

 

ويضم الراديو مجموعة من البرامج المتنوعة التى تتناول قصص النجاح الملهمة، وثقافات الشعوب والفنون، بالإضافة إلى متابعة جلسات المنتدى المختلفة، وسيقوم على إدارة الراديو وتقديم فقراته مجموعة من شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة .

 

يقدم الراديو مجموعة متنوعة من البرامج الشبابية تشمل:

Egyptian gene:  الذى يتحدث عن الأعمدة السبعة للشخصية المصرية، والتى تعكس التنوع الحضارى للشخصية المصرية، وهى الفكرة الرئيسة للمنتدى هذا العام.

 

Ask for more: وهو برنامج يعرض نماذج ناجحة شهيرة حول العالم، بالإضافة إلى مشاركات الشباب حول العالم بأفكارهم وجهودهم من أجل عالم أفضل.

 

Discover Egypt:  برنامج يقدم جولة حول أهم المدن والأماكن السياحية فى مصر. From East to West: برنامج يتعرف على أكثر العادات والتقاليد اختلافا حول العالم. Festivals: برنامج يقدم أهم المهرجانات والاحتفالات حول العالم.

 

Belmary:  برنامج يعطى ضيوف المنتدى لمحة عن حياة المصريين وعاداتهم اليومية ومناسباتهم المختلفة وأكلاتهم الشهيرة.

 

Cut down برنامج يقدم شرحا مبسطا عن أهم المفاهيم التى تخص محتوى جلسات المنتدى.

Artology: برنامج يقدم وجبة فنية متنوعة لأهم الفنون حول العالم. Crazy bucket: برنامج ترفيهى تفاعلى يشارك فيه ضيوف المنتدى من خلال الإجابة

على أسئلة وتحديات ترفيهية. Feedback: برنامج يعرض آراء الضيوف فى كل فعاليات المنتدى.

للاستماع لباقى برامج الراديو تفضلوا بزيارة الرابط التالي: wyfegypt.com/radio

 

ومنتدى شباب العالم، والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو حدث سنوٌى عالمٌى يقام بمدينة شرم الشيخ، بمصر فى الفترة من (3-6 نوفمبر 2018). وكان المنتدى قد انطلق عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

 

ويشهد المنتدى هذا العام مشاركة أكثر من 5000 من شباب العالم؛ للتعبير عن ارائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، فى حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.


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منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2018

منتدي شباب العالم

world youth forum 2018

منتدى الشباب

منتدى شباب العالم ٢٠١٨

منتدى الشباب العالمي




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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

رودس

تتناول قصص النجاح الملهمة، وثقافات الشعوب والفنون،

تتناول قصص النجاح الملهمة، وثقافات الشعوب والفنون، مثل هذا بالضبط كان يقدم فى قناه انكليزيه اللغه مصريه فى راديو اف ام FM و مع فارق انه فيه اصرار على تقديم قصص شخصيه مستوى راقى اجتماعى لـ مصريات تتحدث الانكليزيه فى القاهره فى نفس الوقت برامج العربى تتحدث عن مشروعات مرشحه لـ الشباب الوارث املاك عقارات او ثروه فى البنك ان يقوم بها مثال مزارع سمكيه و كان معى ايام فتره التجنيد فى جيش مجند من بنى سويف و يقول يعنى يدعى انه عند قطعه ارض زراعيه قرب الطريق و عايز يعمل مزرعه فراخ التى كثيرا اشاهدها مبنى بين الاراضى الزراعيه اثناء سفرى ان يجب دعوه المستويات الراقيه اجتماعيا للتحدث عن كيف شغلت ثروتها او ملاكها التى ورثتها و يحق لها التصرف فيها لان احيانا تكون مؤجره لا يحق له البيع و بها مستأجرين مثل محال مثلا بيكون ينتظرهم او يكون كل هذا من حظ الحفيد الحفيده فـ يجب دعوتهم لـ كيف النجاح بـ ثروتهم فى حدود أمنه و بما يناسب مستواهم الاجتماعى الراقى بعكس اخر فى الريف لا يهمه هذا و ينفعل بـ مشروعات فيها الجو مختلف مثل براميل و حوائط على الطوب الاحمر و ليس محاره يصنع ورق يشبه ورق الفراعنه

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