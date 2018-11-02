انطلاق "راديو شباب العالم" تحت شعار "لنكسر حاجز الصمت"

كتب محمد الجالى

تحت شعار "لنكسر حاجز الصمت" انطلق راديو شباب العالم، انطلق راديو شباب العالم تحت شعار "لنكسر حاجز الصمت"، وذلك على هامش انعقاد منتدى شباب العالم المقام فى الفترة من 3-6 نوفمبر فى مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويهدف الراديو إلى الاستفادة من التنوع الفريد والثقافات المختلفة؛ ليقدم برامج شبابية ساحرة، تأخذك من الشرق إلى الغرب.

ويضم الراديو مجموعة من البرامج المتنوعة التى تتناول قصص النجاح الملهمة، وثقافات الشعوب والفنون، بالإضافة إلى متابعة جلسات المنتدى المختلفة، وسيقوم على إدارة الراديو وتقديم فقراته مجموعة من شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة .

يقدم الراديو مجموعة متنوعة من البرامج الشبابية تشمل:

Egyptian gene: الذى يتحدث عن الأعمدة السبعة للشخصية المصرية، والتى تعكس التنوع الحضارى للشخصية المصرية، وهى الفكرة الرئيسة للمنتدى هذا العام.

Ask for more: وهو برنامج يعرض نماذج ناجحة شهيرة حول العالم، بالإضافة إلى مشاركات الشباب حول العالم بأفكارهم وجهودهم من أجل عالم أفضل.

Discover Egypt: برنامج يقدم جولة حول أهم المدن والأماكن السياحية فى مصر. From East to West: برنامج يتعرف على أكثر العادات والتقاليد اختلافا حول العالم. Festivals: برنامج يقدم أهم المهرجانات والاحتفالات حول العالم.

Belmary: برنامج يعطى ضيوف المنتدى لمحة عن حياة المصريين وعاداتهم اليومية ومناسباتهم المختلفة وأكلاتهم الشهيرة.

Cut down برنامج يقدم شرحا مبسطا عن أهم المفاهيم التى تخص محتوى جلسات المنتدى.

Artology: برنامج يقدم وجبة فنية متنوعة لأهم الفنون حول العالم. Crazy bucket: برنامج ترفيهى تفاعلى يشارك فيه ضيوف المنتدى من خلال الإجابة

على أسئلة وتحديات ترفيهية. Feedback: برنامج يعرض آراء الضيوف فى كل فعاليات المنتدى.

للاستماع لباقى برامج الراديو تفضلوا بزيارة الرابط التالي: wyfegypt.com/radio

ومنتدى شباب العالم، والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو حدث سنوٌى عالمٌى يقام بمدينة شرم الشيخ، بمصر فى الفترة من (3-6 نوفمبر 2018). وكان المنتدى قد انطلق عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

ويشهد المنتدى هذا العام مشاركة أكثر من 5000 من شباب العالم؛ للتعبير عن ارائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، فى حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.