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المستثمرون الأجانب يستحوذون على 32% من التعاملات بالبورصة المصرية

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 05:25 م
المستثمرون الأجانب يستحوذون على 32% من التعاملات بالبورصة المصرية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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سجل الأجانب "غير العرب" صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 786.87 مليون جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 6.71 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، بعد استبعاد الصفقات.
 
    وسجلت تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية ، صافى شراء بقيمة 5839.09 مليون جنيه منذ بداية العام الحالى، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 1092.93 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
وسجلت تعاملات المصريين ، نسبة 60.29% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب ، على نسبة 32.23%، والعرب على 7.48% خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 
واستحوذت المؤسسات على 65.06% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 34.94%، وسجلت المؤسسات صافى بيع بقيمة 47.02 مليون جنيه خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 

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