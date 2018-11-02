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السفير اليمنى يثمن دعم جزر القمر للشرعية فى بلاده

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 01:44 م
السفير اليمنى يثمن دعم جزر القمر للشرعية فى بلاده وزير خارجية جزر القمر والسفير اليمنى بالقاهرة
إيمان حنا
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ثمن الدكتور محمد مارم سفير اليمن بالقاهرة وسفيرها غير المقيم لدى جزر القمر مواقف جمهورية جزر القمر الداعمة للشرعية الدستورية في اليمن في كافة المحافل الإقليمية والدولية ، مؤكداً عمق العلاقات التى تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، جاء ذلك خلال لقائه مع وزير خارجية جزر القمر صيف محمد اليمنى بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين اليمن وجزر القمر.

 

كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية باليمن وأطلعه و جهود الحكومة الشرعية الرامية الى تحقيق السلام وتطبيع الحياة العامة في المناطق المحررة والانتهاكات التى تقوم بها الميليشيات الانقلابية المدعومة من ايران بحق الشعب اليمني ومؤسسات الدولة في مناطق سيطرتها.

 

من جانبه أكد وزير الخارجية القمرى موقف بلاده الثابت من القضية اليمنية ودعمها للشرعية الدستورية والتحالف العربي في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب عليها وصولاً إلى تحقيق السلام الدائم والعادل وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها وتنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن بخصوص الوضع في اليمن.

السفير اليمنى ونظيره السعودى
السفير اليمنى ونظيريه السعودى والسودانى

 

من جانب آخر التقى السفير اليمنى نظيريه السعودى الدكتور حمد محمد الهاجرى و السوداني عصام محي الدين خليل حيث بحثوا سبل تعزيز التعاون الدبلوماسى بين اليمن وأشقائها العرب بما يخدم توجهات الحكومة الشرعية والتحالف العربي في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وتحقيق السلام الدائم والعادل في بلادنا وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها .

 

وجدد السفراء تأكيدهم على مواقف بلادهم الداعمة للقضية اليمنية العادلة.


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السفير اليمنى بالقاهرة

السفارة اليمنية بالقاهرة

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