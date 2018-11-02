الرئيس الروسى يهنئ جهاز المخابرات العسكرى الخارجى بمناسبة مئويته

موسكو (أ ش أ)

هنأ الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، جهاز المخابرات العسكرى الروسى الخارجى بمناسبة حلول مائة عام على تأسيسه، مشيداً بما قدّمه الجهاز خلال السنوات السابقة.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم عن بوتين قوله، خلال خطاب له موجه إلى ضباط الجهاز، "أثق بمهنيتكم، شجاعتكم وتصميمكم" ، وأثنى بوتين على المعلومات والتحليلات الاستخباراتية المقدمة من الجهاز، أو ما يُطلق عليه مديرية المخابرات الرئيسية، وعلى ما قام به على الأراضى السورية ، قائلاً :"إنه ساهم بقوة فى نجاح الحملة الروسية هناك".

وأشار الرئيس الروسى فى حديثه إلى التوترات وحجم الصراع "المتنامي" فى العالم قائلاً :"هناك استفزازات وأكاذيب صارخة بالإضافة إلى محاولات لإعاقة التكافؤ الاستراتيجى".

وذكر الرئيس الروسى أن عدداً من ضباط الجيش خلال حقبة الإمبراطورية ساعدوا البلاشفة فى تنظيم الاستخبارات العسكرية بعد ثورة عام 1917، وحتى بعد سقوط الاتحاد السوفيتى فى مطلع تسعينيات القرن الماضى ، قائلاً :"أظهر ضباط الاستخبارات العسكرية نفس الولاء لواجبهم فى بداية عقد تسعينيات القران الماضى بعد تفكك الاتحاد السوفيتى".