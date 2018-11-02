وأضاف الخبيزى – فى تصريحات على هامش مشاركته في الحفل الذي أقامته سفارة النمسا لدى الكويت، بمناسبة العيد الوطني – أن مقترح الكويت بوجود قوات بريطانية دائمة على أراضيها، سيناقش فى الاجتماع القادم للجنة التوجيه المشترك بين البلدين، والتى ستعقد في الكويت خلال شهر ديسمبر المقبل، والتى ستتكون من العديد من اللجان، منها لجنة الدفاع التي ستناقش تطوير العلاقات الثنائية.



من جهة أخرى، كشف الخبيزى عن قيام نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجار الله، بزيارة إلى بلجيكا في نهاية الشهر الجارى، لحضور الاجتماع الأول للحوار الاستراتيجي مع الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن هذا الاجتماع سيكون الأول لبلجيكا مع دولة خليجية؛ وذلك على ضوء مذكرة التفاهم التي وقعت بين الكويت والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى افتتاحه مكتب الكويت في حلف شمال الأطلنطى (الناتو)، باعتبار الكويت شريكا فاعلا للحلف.



وحول آخر مستجدات ملف الكويت في الاعفاء من تأشيرة (الشينجن)، أوضح مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون أوروبا، أن ملف الكويت محل ترحيب مختلف أعضاء دول الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد أن استوفت كل الشروط ومتطلبات الإعفاء من التأشيرة، إلا أن التأخير بسبب انشغال الاتحاد الأوروبي بقضية الهجرة غير المشروعة التي تعاني منها دول الاتحاد، فضلا عن وجود قوانين جاري العمل عليها، مؤكدا أن ملف الكويت مستمر ويحتل المرتبة الأولى على قائمة الدول الراغبة في الإعفاء، مرجحا فى الوقت نفسه أن يبدأ الاتحاد الأوروبي في دراسة الملفات في عام 2019.