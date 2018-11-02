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التعليم تنفى توقف حملات إغلاق مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 10:46 ص
التعليم تنفى توقف حملات إغلاق مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية مراكز دروس خصوصية - أرشيفية
كتبت هند مختار
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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول توقف حملات وزارة التربية والتعليم لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.
 
وأكدت الوزارة استمرار عمل حملات الوزارة لغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية، والتى تستغرق مدة أقصاها شهرين، مُشددةً أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية نهائياً، وأن ما يتردد بشأن توقف هذه الحملات مجرد شائعات لا أساس لها من الصحةتستهدف النيل من جهود الوزارة فى محاربة هذه الظاهرة.
 
وأشارت الوزارة إلى أن مراكز الدروس الخصوصية تكبد أولياء الأمور نحو 25 مليار جنيه سنويًا، وتضرب العملية التعليمية نظرًا لتدريبها الطلاب على طريقة الامتحان، دون توصيل الأهداف التربوية للمناهج.

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