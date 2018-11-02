التعليم العالى: لم يتم إقرار لوائح جديدة بشأن بنود ترقية براءات الاختراع

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما يتم تداوله من لائحة جديدة، بشأن الترقيات بالجامعات المصرية، والتى تخص براءات الاختراع والتميز في البحوث العلمية، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة التعليم العالى، أنه لم يتم إقرار أى لوائح جديدة حتى الآن بشأن بنود الترقية الخاصة ببراءات الاختراع والتميز فى البحوث العلمية، لافتة إلى أن القواعد المنظمة لهذه الترقية والمعمول بها حالياً مطبقة كما هى دون أى تغيير أو تعديل حتى العام الدراسى 2019-2020، لحين إقرار قواعد جديدة.

وأضافت الوزارة، أن ما يتم تداوله الآن هو مجرد اقتراحات فقط مقدمة من عدد من الجهات المتخصصة لكى يتم دراستها من جانب المجلس الأعلى للدراسات العليا والبحوث، لبحث إمكانية الاستفادة منها فى تطوير قواعد الترقيات الجديدة للأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعات والمزعم إقرارها فى عام 2020.

وأوضحت الوزارة، أنه بمجرد انتهاء المجلس الأعلى للجامعات من دراسة هذه المقترحات سوف يتم إرسالها للجامعات لإجراء حوار جامعي بشأنها على مستوى مجالس الأقسام العلمية ومجالس الكليات.