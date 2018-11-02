"التخطيط" تشارك بأعمال المنتدى الانتقالى الرابع حول التنمية المستدامة 2018

كتب مصطفى عبد التواب

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ممثلاً عنها الدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة بأعمال المنتدى الانتقالى الرابع حول التنمية المستدامة 2018 تحت عنوان "تسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة: تعزيز دور المنتدى السياسى رفيع المستوى" والذى انعقد على مدار ثلاثة أيام بمدينة ايشوبين بكوريا الجنوبية.

كانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد أكدت أن الهدف من المنتدى الانتقالى الرابع تمثل فى إقامة حوار مفتوح حول الدروس المستفادة من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطنى والدولى وذلك من خلال تبادل الخبرات والأفكار بين المشاركين حول الإسراع فى تنفيذ الأجندة الأممية 2030 إلى جانب رفع قدرات صانعى القرار فى عملية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطنى.

وأضافت أن الهدف من المنتدى جاء ليشمل تعزيز دور المنتدى السياسى رفيع المستوى فى عملية متابعة وتقييم الإنجازات فيما يخص تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب دوره فى دفع جهود الدول على المستوى الوطنى لتحقيق الأهداف.



المنتدى الانتقالى الرابع

من جانبها، قالت الدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن المنتدى تناول مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة باستراتيجيات التنمية المستدامة لعدد من الدول المشاركة بالمؤتمر، مضيفة أن عدد من جلسات المنتدى استهدفت الإجابة عن مجموعة من الأسئلة المتعلقة بخارطة طريق للعمل على مدار الأعوام الأربع القادمة كما تضمنت الإجابات عن كيفية تحسين محتوى التقارير الطوعية الوطنية خاصة المتعلقة منها بالاستراتيجيات والسياسات بالإضافة لتعزيز العمل الجماعى عبر الحدود موضحة أن المنتدى ناقش كيفية إدخال المشروعات ذات الصلة بالأهداف الأممية حيز التنفيذ إلى جانب دراسة خارطة الطريق المناسبة لتفعيل الشراكات المختلفة وتعزيزها.

وأضافت هويدا، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن اليوم الأخير من المنتدى ركز على دراسة سبل الإعداد للمنتدى السياسى رفيع المستوى والمزمع عقده فى 2020 بهدف الوصول إلى توصيات للعمل وفقاً لها.



جانب من المنتدى

وناقشت جلسات اليوم الأول مخرجات المنتدى السياسى رفيع المستوى وكذا مخرجات التقارير الطوعية الوطنية والدروس المستفادة منها فضلاً عن مناقشة سبل تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بينما تناولت جلسات اليوم الثانى والثالث للمؤتمر دراسة دور وقدرة شركاء التنمية على تنفيذ الأجندة الأممية إلى جانب دراسة إمكانيات الحكومات المختلفة واستعدادها وقدرتها على التنفيذ وسبل تذليل العقبات التى تواجهها فضلاً عن دراسة تعزيز الشراكات وطريقة تفعيلها ودراسة أهمية المعلومات ومؤشرات الأداء وسبل قياس التقدم المحرز فى التنفيذ وشارك بالمنتدى حوالى 132 ممثلاً من كافة أرجاء العالم فضلاً عن ممثلى العديد من شركاء التنمية من المجتمع الدولى والمحلى.

يشار إلى أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى كانت قد استعرضت تقرير المراجعة الطوعية الوطنى حلو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ممثلة فى رؤية مصر 2030 خلال أعمال المنتدى السياسى رفيع المستوى والمعنى بالتنمية المستدامة بالأمم المتحدة بنيويورك.