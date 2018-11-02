التحقيق مع موظف بحى البساتين لتزويره تصريح مرافق لأحد العقارات

تباشر الأجهزة الأمنية تحقيقاتها مع موظف فى حي البساتين، ومسئول بجهة حكومية، وتاجر، فى اتهامهم بالاشتراك معا فى تزوير تصريح توصيل مرافق لإحدى العقارات.

كانت معلومات وردت لأجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، تفيد بقيام "ج.ح"، موظف بحى البساتين، بتزوير تصريح توصيل مرافق لعقار سكنى بدائرة القسم، بالاشتراك مع 2 آخرين.

وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات، وأمكن بإعداد الأكمنة اللازمة ضبط المتهمين الثلاثة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التى تباشر التحقيقات.