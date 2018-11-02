الادعاء الإسبانى يطالب بسجن النائب السابق للرئيس الكتالونى 25 عامًا بتهمة التمرد

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طالب المدعون العموم فى إسبانيا اليوم الجمعة من المحكمة العليا بالبلاد توقيع عقوبة السجن لمدة 25 عامًا بحق أوريول يونكويراس، النائب السابق للرئيس الكتالوني، المتهم بالتمرد واختلاس أموال عامة.

وذكرت شبكة إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن هذه العقوبة تعد أطول مدة سجن يتم السعى إلى الحكم بها ضد القيادى الانفصالى الذى شجع على محاولة انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا العام الماضي، لافتة إلى أن قرارات الاتهام الرسمية الموجهة ضد 18 من السياسيين والنشطاء والصادرة اليوم عن مكتب المدعين العموم بإسبانيا تتهم يونكويراس بأنه المروج الرئيسى للاستفتاء الذى وصفوه بـ "غير الشرعي" بشأن انفصال الإقليم.

وأشارت الشبكة إلى أن هذا الاستفتاء المحظور تسبب فى اندلاع أخطر أزمة سياسية فى إسبانيا على مدى أربعة عقود من الديمقراطية، موضحة أن تحقيق المحكمة العليا الإسبانية فى هذه الأحداث قد انتهى الشهر الماضي، ومن المتوقع بدء جلسات محاكة المتهمين فى مطلع العام المقبل 2019، حيث أن سبعة سياسيين، بمن فيهم يونكويراس واثنين من نشطاء المجتمع المدني، بالفعل يقضون مدة حبس احتياطى داخل السجون الكتالونية رهن المحاكمة.