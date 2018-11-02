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الاحتلال الإسرائيلى يغلق مدخل بلدة "تقوع" جنوب الضفة الغربية

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 02:00 م
الاحتلال الإسرائيلى يغلق مدخل بلدة "تقوع" جنوب الضفة الغربية قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ
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أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الجمعة، المدخل الشمالى لبلدة تقوع جنوب شرق محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وقال الناشط الإعلامى صبرى جبريل - فى تصريح اليوم - إن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الشمالى لبلدة تقوع، فيما احتشد عشرات المستوطنين على المدخل ورددوا عبارات معادية للعرب.

وأضاف جبريل أن قوات الاحتلال تقوم بإغلاق المدخل الغربى الرئيسى للبلدة بالبوابة الحديدية لليوم السادس على التوالى الحجة ذاتها.

وفى نابلس شمال الضفة الغربية.. استهدفت مجموعة من المستوطنين مركبات المواطنين على طريق جنين نابلس، بالزجاجات الحارقة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان فى شمال الضفة غسان دغلس إن عددا من المواطنين تعرضوا لإلقاء زجاجات حارقة أمام مركباتهم، وذلك منذ ساعات أمس حتى صباح اليوم، وذلك بالقرب من مستوطنة (شافى شمرون) وعلى مدخل مستوطنة (حومش) المخلاة.


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