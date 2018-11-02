ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 8.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى

كتب هانى الحوتى

ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 8.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1043 مليون ورقة منفذة على 118 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 3.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 911 ملايين ورقة منفذة على 111 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

أما بورصة النيل، فقد بلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 3.1 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 2.6 مليون ورقة منفذة على 558 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 58.45% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 41.55%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2926 مليون جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 631 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 59 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 807 مليون جنيه، بحجم تداول 248 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 43 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 3733 مليون جنيه بحجم تداول 879 ورقة مالية منفذة من خلال 102 ألف عملية.