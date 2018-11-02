إصابة 4 أشخاص خلال مشاجرة بقرية المراشدة فى قنا

قنا - وائل محمد

نشبت مشاجرة، اليوم الجمعة، بين عائلتين بالشوم والعصى بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف شمال محافظة قنا نتيجة خلافات الجيرة.

تلقى اللواء نجدى القاصى إخطارا من مركز شرطة الوقف يفيد نشوب مشاجرة بالشوم والعصى بين عائلتين أسفرت عن إصابة كل من "على.ن" 20 سنة جرح قطعى بفروة الرأس، و"أحمد.د" 21 سنة سحجات وكدمات، و"كريم.س" 20 سنة اشتباه كسر بالذراع اليمنى، و"أيمن.ن" 30 سنة مصاب بسحجات وكدمات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتمكنت أجهزة الأمن من السيطرة على أطراف المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.