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"أمن الدقهلية" يلقى القبض على "نصاب الشهادات " بالفيس بوك

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 08:16 م
"أمن الدقهلية" يلقى القبض على "نصاب الشهادات " بالفيس بوك اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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القت أجهزة الأمن بالدقهلية ، القبض على شاب يقوم بالإعلان عن محرارات رسمية وجامعية مزورة عبر موقع التواصل الإجتماعى  " فيس بوك "  مقابل حصوله على مبالغ مالية ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق . 
 
تلقي اللواء محمد حجي ،  مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش  ، مدير مباحث المديرية، بضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" للإعلان عن المحررات والمستندات الرسمية والشهادات الجامعية المزورة مقابل حصوله على مبالغ مالية ، وكشفت  تحريات قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام المسئول عن إدارة الصفحة المسماه بـ "شهادات دولية معتمدة وأصلية" بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن الإعلان عن تزوير المحررات الرسمية والشهادات الجامعية، وغيرها من المستندات بمقابل مادى . 
و  تبين أن وراء إرتكاب الواقعة "   محمد. ج.أ - 1987 ومقيم بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية.
 
 عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية  تم إستهداف المذكور، وضبطه بمحل إقامته .بالفحص والتفتيش تم ضبط 4  هاتف محمول، 2 جهاز لاب توب ،وجهاز راوتر ،  بفحص المضبوطات تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن مشاركات  ورسائل بينه وبين أشخاص آخرين - تتضمن طلبهم تحرير شهادات ومحررات رسمية على غير الحقيقة بمقابل مادى.كما تبين قيامه بإنشاء حساب على تطبيق "واتس آب" للتواصل مع عملائه من المواطنين الراغبين فى إصدار المحررات والشهادات المزورة، ووجود محادثات عبر ذات التطبيق بين المتهم وأحد الاشخاص، يقوم من خلالها بتكليفه بالإتفاق مادياً مع الراغبين على مواقع التواصل الاجتماعى بتحرير محررات منسوبة لجهات مختلفة على غير الحقيقة ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت الينابة للتحقيق .
 
 
 
 
 
 

 


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