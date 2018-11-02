" أمن الدقهلية " يكثف جهوده لكشف غموض مقتل موجه سابق

تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف غموض مقتل موجه سابق بالتربية والتعليم ، عثر عليه فى منطقة ديل البحر مقيد اليدين والقدمين ، وأمرت النيابة بتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة .

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تلقي اللواء محمد حجي ، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش ، مدير مباحث المديرية بورود بلاغ إلى العقيد أحمد الحسني ، مأمور مركز الستامونى، من الأهالى بالعثور علي جثة لشخص مقيد بالحبال بالقرب من نقطة 15 مايو بمنطقة ديل البحر بمركز الستاموني ، وعلي الفور انتقل الرائد محمد حماد ، رئيس مباحث المركز ومعاونية النقيب فتحي ذكي ، الي مكان الحادث و بالفحص تبين أن المجنى عليه مقيد بالحبال ، وتبين أنه يدعى " محسن . ع " موجه سابق بالتربيه والتعليم، تم نقل الجثة الي مشرحة مستشفي بلقاس المركزى تحت تصرف النيابة .