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" أمن الدقهلية " يكثف جهوده لكشف غموض مقتل موجه سابق

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 07:06 م
" أمن الدقهلية " يكثف جهوده لكشف غموض مقتل موجه سابق اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف غموض مقتل موجه سابق  بالتربية والتعليم  ، عثر عليه فى منطقة ديل البحر مقيد اليدين والقدمين ، وأمرت النيابة بتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة .  
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تلقي اللواء محمد حجي ،  مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش ، مدير مباحث المديرية بورود بلاغ إلى العقيد أحمد الحسني ، مأمور مركز الستامونى، من الأهالى بالعثور علي جثة لشخص مقيد بالحبال بالقرب من نقطة 15 مايو بمنطقة ديل البحر بمركز الستاموني ، وعلي الفور انتقل الرائد محمد حماد  ، رئيس مباحث المركز ومعاونية النقيب فتحي ذكي ، الي مكان الحادث و بالفحص تبين أن المجنى عليه مقيد بالحبال ، وتبين أنه يدعى  "  محسن .  ع  " موجه سابق بالتربيه والتعليم، تم نقل الجثة الي مشرحة مستشفي بلقاس المركزى  تحت تصرف النيابة .
 
 
 

 
 
 

 


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