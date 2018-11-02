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أسعار الدولار اليوم الجمعة 2-11-2018 فى مصر

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 01:00 م
أسعار الدولار اليوم الجمعة 2-11-2018 فى مصر الدولار
كتب – حسن رمضان
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استقرت أسعار الدولار اليوم الجمعة 2-11-2018، وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، وننشر أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى حرصا على أن يتمكن القارئ من معرفة أسعار مختلف العملات.

 

 سعر الدولار اليوم فى مصر
 

استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة، عند سعر الإغلاق الذى سجلته ختام تعاملات أمس ، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى الآن، 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيها للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنك مصر،  17.79 جنيها للشراء، و 17.89 جنيه للبيع.

 سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

 

17.86 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع

 


 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

 

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

  

سعر الدولار فى بنك مصر
 

 17.79  جنيه للشراء

17.89  جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

 


 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

 


 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

 

17.86  جنيه للشراء

17.96  جنيه للبيع

 

 


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