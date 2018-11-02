أبو العينين فى واشنطن: مصر بوابة الشركات الأمريكية للشرق الأوسط وأفريقيا

- أبو العينين فى كلمته أمام المؤتمر السنوي الـ 27 لصناع القرار العرب والأمريكيين بواشنطن

- مصر قدمت نموذجا فريدا للتنمية المستدامة ومحاربة الإرهاب

- مؤشرات التنمية تتحسن كل يوم ونمضى على الطريق الصحيح

- سياستنا مستقلة وعلاقاتنا جيدة مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وأفريقيا وأوروبا

- اكتشافاتنا من الغاز والبترول تزيد كل يوم وصناعات البتروكيماويات تتوطن فى مصر مع تحولها لمركز إقليمى للطاقة

- شعوبنا صناع سلام والدين الإسلامى يرفض العنف ويعلى التسامح وقبول الاخر

- نرحب بالصناعات عالية التكنولوجيا ومصر بوابة الشركات الامريكية للشرق الاوسط وأفريقيا

أكد أبو العينين محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطى ورئيس مجلس الاعمال المصرى الاوروبى أن مصر قدمت نموذجا فريدا فى التنمية المستدامة وتحقيق قفزات اقتصادية فى أوقات قياسية رغم ما عانت منه من إرهاب ومؤمرات داخلية وخارجية خلال السنوات الاخيرة، وأضاف أن مصر انتصرت على الارهاب ومحاولات التفكيك واستطاع الشعب بمساعدة قواته المسلحة أن يحافظ على دولته ويستعيد هويته ويعزز مؤسساته الوطنية. لافتا الى أن تجربة مصر فى التنمية ومكافحة الارهاب والحفاظ على الدولة هى تجربة تحتذى لكثير من دول المنطقة.

جاء ذلك خلال كلمة أبو العينين أمام الجلسة الرئيسية للمؤتمر السنوي الـ 27 لصناع القرار العرب والأمريكيين والذى ينظمه المجلس القومي للعلاقات العربية الأمريكية في واشنطن حول مستقبل العلاقات المصرية الامريكية والتى حضرها عدد كبير من الشخصيات العربية والأمريكية البارزة وأعضاء من الكونجرس وعدد كبير من المفكرين العرب والأمريكيين وسفراء الدول العربية وكان أبو العينين المتحدث الرئيسى فيها.

وأضاف أبو العينين أن المؤشرات الاقتصادية لمصر تتحسن باستمرار ما يؤكد أننا على الطريق الصحيح لتحقيق التنمية الشاملة، لافتا الى التطور الهائل الذى يشهده قطاع البترول والغاز، موضحا أن الاكتشافات الجديدة تتدفق كل يوم وأننا حققنا الاكتفاء الذاتى من الغاز وتوقفنا عن استيراد الغاز المسال، كما تتوطن صناعة البتروكيماويات فى مصر لخلق قيمة مضافة عالية من الغاز والبترول المحلى أو مما سنجلبه من الدول المجاورة ليتم تصنيعه فى مصر وإعادة تصديره للخارج بأضعاف ما تم شرائه بها.

أكد أبو العينين أن سياسة مصر الخارجية مستقلة وخلال السنوات الاربعة الماضية انفتحت مصر على كافة القوى الكبرى بما يخدم مصلحتها الوطنية مشيرا الى أن مصر لها علاقات صداقة قوية مع الجميع سواء الولايات المتحدة وروسيا والصين وأوروبا كما استعادت دورها الرائد فى الشرق الاوسط وأفريقيا وسوف تترأس الاتحاد الافريقى العام القادم2019.

وشدد أبو العينين على أن الشعوب والدول العربية تنشد السلام وتنبذ العنف والتطرف، مؤكدا أن الاسلام دين التسامح والاعتدال وهو برئ من التأويلات المنحرفة للارهابيين وبرئ ممن يحاولون لصق تهمة الارهاب به.

وحول العلاقات المصرية الامريكية أكد أبو العينين أن هذا العام يشهد مرور 40 عامًا على بدء الشراكة المصرية الأمريكية والتى بدأت برعاية الولايات المتحدة اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، وأضاف أنه آن الاوان لإقلاع جديد لعلاقة أكثر قوة بين البلدين تكون أكثر تحقيقا لأولوياتهما وأكثر توافقا مع ما شهداه من متغيرات خلال السنوات الاخيرة.

عبر أبو العينين عن تطلعه لأن تسهم الولايات المتحدة أكثر في جهود الرئيس السيسي لبناء مصر الجديدة، موضحا أن مصر القوية والمستقرة والمزدهرة، هي مصلحة للأمن والسلم الإقليمي فمصر هى محور الارتكاز ومركز الثقل في المنطقة، بحكم التاريخ والجغرافيا والديموغرافيا، والدور الثقافي والسياسي.

وأشار أبو العينين إلى أن هناك الكثير من المؤشرات الإيجابية لتحسن العلاقات بين البلدين نتيجة حرص الرئيسين وجهودهما المشتركة. موضحا أن الرئيس السيسي والرئيس ترامب يتشاركان الرؤية حول كثير من القضايا، والاهتمام بمصالح بلديهما أولا، واتخذا العديد من الخطوات لتعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات.

سياسة مصر المشاركة في البناء ومساعدة الآخرين وليس تدمير الدول الأخرى

أكد أبو العينين أن مصر تستعيد دورها الإقليمي الفاعل، وأن سياسة مصر كما قال الرئيس السيسي هي صنع السلام والمشاركة في البناء ومساعدة الآخرين وليس المشاركة في تدمير الدول الأخرى.

شدد أبو العينين على أن كثير من كوارث المنطقة خلال العقدين الماضيين هى نتاج تدخلات خارجية غير محسوبة العواقب لم تراعى خصوصية هذه المنطقة وتاريخها وطبيعة مجتمعاتها، وتابع أن عواقب هذه التدخلات التي تمت تحت عناوين مثل الشرق الأوسط الجديد والفوضى الخلاقة كانت وبالاً على الجميع، إنسانيا وسياسيا وأمنيا واقتصاديا! وبدلا من أن تحقق الأمن قادت إلى الفوضى والإرهاب والتدخلات الإقليمية.

طالب أبو العينين الإدارة الحالية في الولايات المتحدة بألا تكرر أخطاء الماضي، وأن تعمل على تعزيز روابطها مع دول المنطقة، وأن تعتمد على دور ورؤية هذه الدول في ملء الفراغ الحالي وحل أزمات المنطقة.

رؤية مصر للخروج من أزمات المنطقة نابعة من تجربتها الطويلة ولا مخرج من الأزمات سوى استعادة الدولة الوطنية

أكد أبو العينين أن رؤية مصر للخروج من أزمات المنطقة، نابعة من خبراتها وتجربتها الطويلة، وهى ترى كما أكد الرئيس السيسي في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن المخرج الوحيد من هذه الأزمات، هـــو استعادة الدولة الوطنية الحديثة التي تقوم على مبادئ المواطنة والديموقراطية واحترام حقوق الإنسان والحكم الرشيد، ومساندة مؤسساتها الوطنية لخدمة شعوبها وبسط سيطرتها على كافة أراضيها.

سياسة فرض الأمر الواقع وإفراغ التفاوض من قضاياه الرئيسية لا يمكن أن تكون أساس لحل القضية الفلسطينية

أشار الرئيس الشرفي للبرلمان الاورومتوسطى إلى أن القضية الفلسطينية هى القضية المركزية في الشرق الأوسط، وهى قضية كل العرب وليس الفلسطينيين فقط، لافتا إلى خيبة أمل الشعوب العربية من السياسات الأمريكية والإسرائيلية التي تسعي لفرض الأمر الواقع وإفراغ القضية الفلسطينية من مضمونها وإبعاد قضايا التفاوض الرئيسية عن مائدة المفاوضات الواحدة تلو الأخرى، مؤكداً أن سياسة فرض الأمر الواقع لا يمكن أن تكون أساس للسلام أو حل للقضية الفلسطينية.

أكد أبو العينين أن الوقت قد حان لوضع نهاية للنزاع العربي الإسرائيلي، والفلسطينيون مستعدون للتفاوض، ومصر تبذل كل جهودها لتهيئة الأجواء للمفاوضات وتهدئة الأوضاع في غزة وإتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية، والدول العربية تنشد السلام، والحل المجمع عليه دوليا معروف وهو إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، مستنكرا عدم توافر الشجاعة والإرادة السياسية لدى الطرف الإسرائيلي ولدى المجتمع الدولى؟

مصر تساند إرادة الشعوب والحفاظ على وحدة الدولة وتدعم الحل السياسيى فى سوريا وليبيا واليمن

أكد أبو العينين أن موقف مصر من الأزمات فى سوريا وليبيا واليمن هو الحفاظ على الدولة وسلامتها الإقليمية. ودعم جهود الأمم المتحدة للوصول لحل سياسي شامل يحقق الطموحات المشروعة للشعوب العربية. وأضاف أن مصر تضطلع بدور محوري لدعم إعادة بناء الدولة الليبية وتوحيد المؤسسة العسكرية للقيام بمهامها فى ضبط الامن ومنع تدفق المقاتلين والأسلحة عبر أراضيها إلى الدول والمناطق المحيطة. مشددا على أن هناك أطراف تسعي لأن يظل الصراع والعنف سائدا بالمنطقة تحقيقا لمصالحها الخاصة على حساب دماء الأبرياء من النساء والأطفال العرب.

القوات المسلحة والشرطة قامت بدور بطولي ومصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم

أكد أبو العينين أن مصر تخوض حرباً ضروساً على الإرهاب بكافة تنظيماته وأشكاله ليس دفاعا عن أمنها فقط ، وإنمـــــا أيضــــا دفاعـــا عــــن أمــــن المنطقـــة والعالـــم. مشيرا إلى أنها تحاربه باستراتيجية شاملة اقتصادية واجتماعية وثقافيـــــة وأمنية، ومواجهة كلَّ من يدعمه أو يموله، أو يوفر له ملاذات آمنة له.

مبادرة الرئيس السيسي لتصحيح الخطاب الديني شجاعة والأزهر يقوم بدور كبير في حرب الأفكار على التطرف

أشاد أبو العينين بمبادرة الرئيس السيسي الشجاعة لتصحيح الخطاب الديني وتطهيره من الأفكار المغلوطة التي تجافي صحيح الدين وقيمه الحميدة، مؤكد أن مصر تقوم بالدور الرئيسي في حرب الأفكار وإحباط التطرف والانغلاق التي يتأسس عليه تجنيد الإرهابيين. مشيراً إلى أن الأزهر الشريف يقوم بدور كبير في دحض ادّعاءات الإرهابيين، وإبراز حقيقة وقيمه السمحة.

وأكد أبو العينين أن مصر بفضل الدور البطولي لقواتها المسلحة وشرطتها ومن خلال العملية الشاملة سيناء 2018 نجحت في الانتصار على الإرهاب وطهرت شمال سيناء منه وأعادت الحياة إلى طبيعتها ونجحت في تدمير البؤر الإرهابية وبنيتها التحتية وقطع كل طرق التمويل والإمداد وقتل قيادات الإرهاب.

وأضاف أن اقتلاع جذور الإرهاب في سيناء لا يستلزم فقط شن حملة عسكرية ناجحة، بل يستدعي أيضا خطة للتنمية الاقتصادية وتابع أن الرئيس السيسي يضع تنمية سيناء كأولوية، ووضع خطة شاملة لتنميتها باستثمارات تبلغ 275 مليار جنيه مما يسهم في استغلال ثرواتها والارتقاء بجودة حياة أهلها. داعيا الولايات المتحدة لدعم استراتيجية مصر الشاملة لمكافحة الإرهاب بكافة أبعادها، ودعم خطة تنمية سيناء بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين وإتاحة فرص العمل اللائقة لهم.

مصر حققت قفزات نوعية في مجال تمكين المرأة والشباب ونعيش عملية تحديث شامل

أشار أبو العينين إلى أن مصر تقوم بعملية تحديث شامل سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي، وحققت قفزات نوعية في مجال تمكين المرأة والشباب، فباتت المرأة تشغل 25% من المناصب الوزارية و15% مـــن مقاعـــد البرلمـــــان، وهناك تواصل مستمر بين القيادة السياسية والشباب من خلال آلية المؤتمرات الوطنية للشباب.

أكد أبو العينين أن الرئيس السيسي يسابق الزمن من أجل تحقيق تنمية مصر وتعزيز رفاهية شعبها، وأضاف أن مصـــر تشهـــد نهضــة اقتصاديـــة حقيقيـــة وتم تنفيذ 11 ألف مشروع ضخم خلال 4 سنوات بتكلفة 2 تريليون جنيه، وبناء أضخم شبكة طرق تضـم أكثر من 7 آلاف كيلو متر، و5 مطــــــارات دوليــــة جديـــــدة، ويجرى بناء أكثر من 20 مدينة جديدة منها العاصمة الإدارية الجديدة التي تعادل ضعفي مساحة القاهرة. وتم بناء أكثر من 1,8 مليون وحدة سكنية جديدة، ومضاعفة إنتاج مصر من الكهرباء، وجارى زراعة 1.5 مليون فدان جديد.

كما يتم إنشاء مناطق تكنولوجية وصناعية جديدة، وتطوير منطقة قناة السويس كمنطقة اقتصادية خاصة تخدمها 6 موانئ محورية وتضم 4 مناطق صناعية. لافتا إلى أنه تم تحديث شامل للبيئة التشريعية وصدر قانون جديد للاستثمار والعديد من القوانين المكملة له، يستهدف تيسير وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي ومحاربة البيروقراطية.

مصر أمة شابة وأولوية الدولة الاستثمار المكثف في رأسمالها البشرى

أشار أبو العينين إلى أن تقدم الأمم مرهون بالارتقاء بقدرات مواردها البشرية ومصر أمة شابة، 60% من سكانها من الشباب، لافتا إلى أن الدولة تضع على رأس أولويتها الاستثمار المكثف في رأس مالها البشري في تعليمهم وصحتهم وتدريبهم وتأهيلهم وتثقيفهم..

ونوه أبو العينين بالنتائج الإيجابية التي حققها برنامج الإصلاح الشامل رغم ما حمله من أعباء على المواطنين، مشيرا إلى أننا حققنا أعلى معدل نمو اقتصادي خلال السنوات العشر الماضية ووصل لأكثر من 5,3% ، وارتفع الاحتياطي الأجنبي لأكثر من 44 مليار دولار، وصافى الاستثمار الأجنبي المباشر لأكثر من 8 مليار دولار، وزادت الصادرات غير البترولية بأكثر من 13%، وعائدات السياحة بـ 30%، وعائدات قناة السويس بأكثر من 15%. وصاحب ذلك تراجع معدلات التضخم والبطالة وعجز الموازنة وعجـــــز الميــــزان التجـــــاري.

أشار أبو العينين إلى أن مصر أكبر مستقبل للاستثمارات المباشرة الأمريكية في أفريقيا، وثاني أكبر مستقبل لها في الشرق الأوسط. وأن هناك أكثر من 1000 شركة أمريكية تعمل بنجاح في مصر باستثمارات تزيد عن 22,2 مليار دولار، تمثل أكثر من 38% من الاستثمارات الأمريكية في أفريقيا. لافتا إلى أن التجارة ارتفعت بين البلدين بنسبة 16% عام 2017 لتصل إلى 5.6 مليار دولار.

وشدد أبو العينين على أن حجم التبادل الاقتصادي والتجاري بين مصر والولايات المتحدة لا يرتقي إلى إمكانات العلاقات بين البلدين. وأكد أن مصر بسوقها المحلى وانفتاحها على الأسواق المحيطة وبموقعها الجغرافي، تقدم فرص ضخمة للشركات الأمريكية.

مصر بوابة للشركات الأمريكية للأسواق العربية والأمريكية وفرص ضخمة لزيادة الاستثمار الأمريكي في مصر

وأشار رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي إلى أن مصر بموقعها الجغرافي الفريد يجعلها بوابة تجارية واستثمارية للشركـــات الأمريكيــة لكي تنتج وتصدر منتجاتها بدون جمارك لأسواق 70 دولة أفريقية وعربية وأوروبية، وأضاف أن مصر لديها محفظة قوية من الفرص الاستثمارية فى الصناعات عالية التكنولوجيل وفى السيارات والاغذية والطاقة المتجددة وفى الصناعة وفى الإنشاءات وفى الغاز وفى الزراعة والتصنيع وفى الخدمات. مؤكدا أن مصر ترحب بلاستثمار الاجنبى وتم حل المشكلات الرئيسية التى تواجهه.

ونوه أبو العينين بما يتم من إنشاء طريق بري جديد يربط القاهرة بكيب تاون في جنوب أفريقيا وأن هذا الطريق يمكن أن يصبح طريق حرير أفريقي جديد، مما يسهل نفاذ المنتجات المصرية إلى الدول الأفريقية، خـــلال وقـــت قليل وبتكلفة منخفضة.

إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين ومنطقة صناعية أمريكية فى قناة السويس على غرار منطقتى الصين وروسيا

طالب أبو العينين البلدين بتحديث أطر وآليات التعاون والتي لم تتغير منذ عقود. داعيا إلى إنشاء منطقـــة تجــارة حــرة بيــن مصر وأمريكا، مشيرا ما حققته منطقة التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوربي من مضاعفة التجارة بين الجانبين، وأسهمت في جعل الاتحاد الأوروبي أكبر مستثمر أجنبي وأكبر شريك تجاري وأكبر مصدر للسياحة في مصر.

وتساءل أبو العينين لماذا لا تنشئ الولايات المتحدة منطقة صناعية لشركاتها في منطقة قناة السويس تكون مركزا للشركات الأمريكية للتصدير والتجارة ليس فقط مع السوق المصري وإنما مع أسواق 3 قارات، مشيرا إلى أن الصين أنشأت منطقة ناجحة لشركاتها في السويس وتنشئ روسيا منطقة لها في بورسعيد.

فليم تسجيلى

وعرض أبو العينين في ختام كلمته فيلما تسجيلا يرصد ما حققته مصر من إنجازات خلال السنوات الأربع الماضية على فى مختلف المجالات وما يجرى تنفيذه من مشروعات كبرى فيها في كافة القطاعات وما تتيحه مصر من فرص استثمارية للشركات الأمريكية بما يؤدى للارتقاء بالعلاقات بين البلدين لإمكاناتها الضخمة.