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أبوالغيط يرحب بعقد مؤتمر لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 01:23 م
أبوالغيط يرحب بعقد مؤتمر لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط الأمين العام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط
أ ش أ
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أشاد الأمين العام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط ، باعتماد اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بمسائل نزع السلاح أمس الأول من نوفمبر لمشروع المقرر الذى تقدمت به المجموعة العربية بخصوص عقد "مؤتمر لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط" خلال عام 2019، وذلك فى إطار الرؤية العربية الرافضة لأسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط .

وأشار الأمين العام إلى أن هذا التصويت وضع حداً للتخاذل والتسويف لعقد المؤتمر المطلوب، موجهاً الشكر للدول التى أيدت مشروع المقرر، ومطالباً الدول المعترضة أو الممتنعة عن التصويت بإعادة النظر فى مواقفها أثناء التصويت عليه لاعتماده فى الجمعية العامة خلال الأسابيع القادمة .

وأكد الأمين العام أن تنفيذ الخطوات العملية الواردة بالمقرر يمهد الطريق لإخلاء المنطقة من جميع أسلحة الدمار الشامل ، كما نبه إلى أن تناول موضوع أسلحة الدمار الشامل من منظور إقليمى هو السبيل الوحيد لضمان الأمن المتساوى لجميع دول المنطقة.


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جامعة الدول العربية

أحمد أبوالغيط

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