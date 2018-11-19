6 خطابات تفصل معارضى ماى عن الاقتراع على سحب الثقة منها

رويترز

قالت صحيفة ذا صن البريطانية إن معارضى رئيسة الوزراء تيريزا ماى بحاجة لستة خطابات فقط لبلوغ الحد اللازم لإجراء اقتراع على سحب الثقة منها.

وأضافت أن 42 نائبا من حزب المحافظين قدموا تأكيدات على أنهم سلموا خطابات بإجراء اقتراع على سحب الثقة فى حين تبقى هناك حاجة لتسليم 48 خطابا حتى يتسنى ذلك.

وأشارت ذا صن إلى أن 25 نائبا أعلنوا أنهم سلموا الخطابات فى حين قال 17 آخرون فى أحاديث خاصة إنهم كتبوا خطابات لجراهام برادى رئيس ما يعرف بلجنة 1922 التى تضم نواب حزب المحافظين الذين لا يشغلون مناصب حكومية.