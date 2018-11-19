video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 19 نوفمبر 2018 09:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

6 خطابات تفصل معارضى ماى عن الاقتراع على سحب الثقة منها

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 09:33 ص
6 خطابات تفصل معارضى ماى عن الاقتراع على سحب الثقة منها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى
رويترز
إضافة تعليق

قالت صحيفة ذا صن البريطانية إن معارضى رئيسة الوزراء تيريزا ماى بحاجة لستة خطابات فقط لبلوغ الحد اللازم لإجراء اقتراع على سحب الثقة منها.

وأضافت أن 42 نائبا من حزب المحافظين قدموا تأكيدات على أنهم سلموا خطابات بإجراء اقتراع على سحب الثقة فى حين تبقى هناك حاجة لتسليم 48 خطابا حتى يتسنى ذلك.

وأشارت ذا صن إلى أن 25 نائبا أعلنوا أنهم سلموا الخطابات فى حين قال 17 آخرون فى أحاديث خاصة إنهم كتبوا خطابات لجراهام برادى رئيس ما يعرف بلجنة 1922 التى تضم نواب حزب المحافظين الذين لا يشغلون مناصب حكومية.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تيريزا ماى: لا أرى بديلا لخطة الانسحاب من الاتحاد الأوروبى

تيريزا ماى: الأيام السبعة المقبلة حاسمة لمستقبل بريطانيا

تيريزا ماى تلتقى رئيس المفوضية الأوروبية فى بروكسل لمناقشة أوضاع البريكست

بريطانيا

تيريزا ماى

حزب المحافظين

جراهام برادى

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
وزير الآثار: أكثر من 15 مليار جنيه القيمة التأمينية على مقتنيات توت عنخ آمون بأمريكا

وزير الآثار: أكثر من 15 مليار جنيه القيمة التأمينية على مقتنيات توت عنخ آمون بأمريكا

"متحدث التعليم " : 55% من مدارس مصر جاهزة لتشغيل "التابلت"

"متحدث التعليم " : 55% من مدارس مصر جاهزة لتشغيل "التابلت"

قصة محاولات شباب الإخوان التبرؤ من قياداتهم والعودة لمصر.. مختار نوح يلعب دور الوسيط ويشترط عليهم إعادة إجراءات المحاكمة.. أستاذ علوم سياسية: محاولاته ستفشل.. وخبير بالحركات الإسلامية: انخدعوا فى قياداتهم

قصة محاولات شباب الإخوان التبرؤ من قياداتهم والعودة لمصر.. مختار نوح يلعب دور الوسيط ويشترط عليهم إعادة إجراءات المحاكمة.. أستاذ علوم سياسية: محاولاته ستفشل.. وخبير بالحركات الإسلامية: انخدعوا فى قياداتهم

فيديو.. أداة جديدة لإيقاظ قائدى السيارة عند الانشغال عن الطريق

فيديو.. أداة جديدة لإيقاظ قائدى السيارة عند الانشغال عن الطريق

13 منتخبا ضمنت التأهل لأمم أفريقيا 2018 بعد الجولة الخامسة.. تعرف عليهم

13 منتخبا ضمنت التأهل لأمم أفريقيا 2018 بعد الجولة الخامسة.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة