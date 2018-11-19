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500 جنيه زيادة بأسعار طن الأرز الشعير.. واستقرار الأبيض بـ10 جنيهات للكيلو

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 06:00 ص
500 جنيه زيادة بأسعار طن الأرز الشعير.. واستقرار الأبيض بـ10 جنيهات للكيلو حقول ارز - أرشيفية
كتبت – منى ضياء
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قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب، إن هناك زيادة فى أسعار الأرز الشعير تتراوح ما بين 300 – 500 جنيه للطن خلال الأيام الماضية، ولكن أسعار الأرز الأبيض مستقرة.

وارتفع سعر طن الحبة الرفيع إلى 5500 جنيه للطن، مقابل 5000 – 5100 جنيه قبل الزيادة، كما ارتفع سعر اللأرز عريض الحبة إلى 6300 جنيه للطن، مقابل 5900 – 6000 جنيه قبل الزيادة.

ورغم زيادة أسعار الأرز الشعير، فلم تنعكس الزيادة على الأرز الأبيض والذى استقرت أسعاره ما بين 7.5 – 10 جنيهات للكيلو، بحسب شحاتة.

وبرر رئيس شعبة الأرز عدم ارتفاع أسعار الأرز الأبيض فى السوق، إلى قيام المضارب بتحميل الزيادة فى الأرز الشعير على مخلفات الأرز المستخدمة كأعلاف للحيوانات، وليس الأرز الأبيض، وهى الرجيعة والكسر والسرسة.

وارتفع سعر طن الرجيعة من 3800 جنيه للطن، إلى 4150 جنيه للطن، كما ارتفع سعر السرسة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه للطن، وزاد سعر الكسر من 6000 جنيه إلى 6500 جنيه للطن، بحسب شحاتة الذى أكد أن الزيادة لن يتحملها المواطن فى سعر بيع الأرز الأبيض.

واستبعد شحاتة وجود نقص فى الأرز، مرجعا زيادة الأسعار إلى قيام البعض بتخزين الأرز الشعير انتظارا لزيادة الأسعار، مطالبا الحكومة بالإسراع فى استيراد الأرز من الخارج لزيادة المعروض بالسوق وبالتالى تراجع الأسعار.

جدير بالذكر أن وزارة المضارب الخاصة تقوم بتوريد حوالى 40 ألف طن أرز أبيض لوزارة التموين لطرحه على بطاقات السلع التموينية، بموجب اتفاق بين الطرفين، ويستمر هذا التوريد من الأرز المحلى حتى نهاية ديسمبر المقبل.

وأعلنت وزارة التموين عن مناقصة عالمية لاستيراد 25 ألف طن أرز الشهر الماضى هى الأولى هذا العام، وتقدم لها 14 شركة، وتقوم حاليا لجان متخصصة بتحليل العينات وعمل اختبار الطهى للتأكد من جودته مضاهاته لطعم الأرز المصرى، بحسب تصريحات وزير التموين فى مؤتمر صحفى الأسبوع الماضى.


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