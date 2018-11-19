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27 نوفمبر.. الحكم فى أحداث عنف نادى الصيد بالقطامية

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 01:08 م
27 نوفمبر.. الحكم فى أحداث عنف نادى الصيد بالقطامية مشاجرة بالأسلحة-أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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حجزت محكمة جنح أمن الدولة طوارى برئاسة المستشار أحمد دبوس المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، محاكمة 3 أشخاص، بتهمة البلطجة والعنف وترويع المواطنين في أحداث عنف نادي الصيد بالقطاميه لجلسة 27 نوفمبر الجاري للنطق بالحكم. 
 
تعود تفاصيل القضية إلى تلقى قسم المقطم بلاغ من إدارة نادي الصيد بالقطاميه، يفيد بنشوب مشاجرة بين 3 أشخاص من العاملين بمعرض داخل النادي، وأفراد أمن النادي بسبب لعب الأطفال بالكرة. 
 
وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمين استخدموا أسلحة بيضاء وعصي وتمكنوا من التعدى على أفراد الامن بالنادي، واثارو الذعر بين رواد النادي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التى أحالت المتهمين إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارىء. 
 
 

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