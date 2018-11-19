10 أنواع من الإضافات الطبيعية تجعل شاى الصباح اليومى أكثر فائدة لصحتك

كتبت أمل علام

قالت صحيفة "بولد سكاى" الهندية فى تقرير لها اليوم الاثنين، إنه يمكن أن تصبح عادة الشاى اليومي الخاص بك مملة بسبب نكهة الشاي التى تضعها عليه، لا تقلق فهناك بعض الإضافات الصحية يمكن أن تضعها عليه من خلال مزج بعض الإضافات مع الشاي الذى تتناوله يوميا، فهو لا يحسن فقط من مذاقه ولكن أيضا من فوائدها الصحية.

وأشارت الأبحاث إلى الفوائد الصحية المترتبة على شرب الشاي، حيث يحتوى على مضادات الأكسدة، فيتامين (أ) و (ك)، وخصائص مضادة للفطريات ،ومضاد للبكتيريا تجعل استهلاك الشاي مفيد للغاية لصحتك العقلية والبدنية، يمكن أن يساعد الشاي على إنقاص الوزن ، وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية، وتقوية العظام ،والمساعدة في تعزيز نظام المناعة لديك.

فيما يلي قائمة تضم أكثر من عشرة مكونات لمساعدتك فى معرفة التشكيلة المناسبة لك، جرب هذه المجموعات المدهشة للإستمتاع بمشروبك من الشاى كل صباح:



الشاى مع اضافات متعددة له

1. العسل و الشاي

هو أحد المكونات الأكثر شيوعًا مع الشاي، وقد ساهمت الفوائد الصحية المرتبطة بالعسل ليس فقط لكونه يستخدم بديلا لسكر المائدة، ولكن لكونه مصدراً عظيماً للكربوهيدرات، يمكن للعسل أن يحلي الشاي دون التأثير على مستويات الجلوكوز والأنسولين، فشاي العسل يمكن أن يقلل من أعراض الأنفلونزا والبرد مؤقتا، كما يزيد العسل من تدفق الدم في جسمك، يمكن أن يساعد في تقليل تقلصات الدورة الشهرية أيضا، يمكن أن يساعد شرب الشاي الساخن بالعسل على تهدئة التهاب الحنجرة، حيث سيؤدي دمج العسل والشاي إلى ترطيب الأحبال الصوتية وترطيبها،كما يساعد أيضًا في إنقاص الوزن، وينظف البشرة ، ويساعد على تخفيف الإلتهاب، ويعد مصدرا جيدا للفيتامينات.

يمكنك إضافة 1 إلى 2 ملعقة صغيرة من العسل إلى كوب الشاى ،تأكد من عدم إضافة العسل إلى الماء المغلى لأنه سيدمر القيمة الغذائية للعسل.

2. زيت جوز الهند والشاي

زيت جوز الهند أصبح عنصرا بارزا في النظام الغذائي الصحي، القيمة الغذائية العالية لزيت جوز الهند تجعله اكثر فائدة حيث يحتوى على مزيج فريد من الأحماض الدهنية في زيت جوز الهند،مما يؤثر إيجابيا على صحتك، والمساعدة في فقدان الدهون، وتحسين الوظيفة المعرفية، ويساعد على الحد من حدوث النوبات القلبية من خلال دمج زيت جوز الهند في الشاي اليومي، يمكنك الاستفادة من الفوائد الصحية مثل وظيفة العضلات المحسنة بسبب من يحتويه من مواد طبيعية ،إذا كنت تتطلع إلى فقدان الوزن، فإن محتوى الألياف العالي في زيت جوز الهند يمكن أن يساعد في الحد من الرغبة الشديدة في الطعام، واحدة من الفوائد الرئيسية الأخرى لزيت جوز الهند للنساء الحوامل وهى تحتوى على حامض اللوريك الذى يتحول إلى مونوليورين، المسؤولة عن تقوية مناعة الطفل.

تأكد من استخدام زيت جوز الهند البكر، اخلطي ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند فى كوب من الشاي الطازج، إذا وجدت أن الطعم غير شهي، أضف بعض العسل.

3. القرفة والشاي

إن إضافة القرفة إلى الشاي لا يضيف فقط نكهة منعشة له بل يزيد من فوائده الصحية، فالخصائص الطبية للقرفة، التي تم دمجها مع الخصائص العشبية للشاى تجعله مفيد للغاية لصحتك، وهو يعزز فقدان الوزن، ويعزز الجهاز المناعي، ويخفف تشنجات الحيض، ويحارب السرطان، والالتهابات، والأنفلونزا الشائعة، والأمراض المزمنة، فمضادات الأكسدة مثل البوليفينول في القرفة تحمى جسمك من الأضرار المؤكسدة، يمكن للخصائص المضادة للالتهاب من القرفة المساعدة في إصلاح الأضرار بالأنسجة ومنع الالتهابات، فمزيج الشاي والقرفة يمكن أن يقلل من مستويات الكولسترول الضار LDL والدهون الثلاثية، مما يؤدي إلى ضبط مستوى ضغط الدم، وهي معروفة بقدرته لخفض السكر في الدم ، والقرفة مفيدة لمقاومة الأنسولين ومعالجة أي آثار للسكري.

لتناول كوب واحد من الشاي، خذ عصا القرفة واغليها في الماء لمدة 15-20 دقيقة، صب الماء في كوب، اسمح لعصا القرفة أن تنقع في الماء لمدة 10 دقائق أخرى، ثم أضيفي كيس الشاي، يمكن أن تستغنى عن اضافة السكر بسبب النكهة الحلوة الطبيعية بالقرفة.

4. الزنجبيل والشاي

إن الفوائد الصحية للزنجبيل ودمجه في الشاي اليومي يساعد جسمك على امتصاص العناصر الغذائية الضرورية، ويخفف من آلام المعدة ومتلازمة القولون العصبي ، ويكافح السرطان ، ويحسن الهضم ، ويعزز فقدان الوزن ، ويحسن الدورة الدموية ويحميها مرض الزهايمر، يساعد وجود مركبات مثل hogaol و paradol و zingerone وخاصة gingerol على محاربة الالتهابات المزمنة التي ثبت أنها السبب الجذري لظروف مثل السكري والسرطان وأمراض القلب، وقد أشارت الدراسات إلى تأثير الزنجبيل على الوقاية من الأمراض الناجمة عن تعديل الأنشطة الحيوية وعلاجها، يمكن لشرب شاي الزنجبيل أن يساعد على تهدئة المعدة، خاصةً عند النساء الحوامل.

للحصول على كوب واحد من شاي الزنجبيل، أضيف 2 ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المبشور في الماء وغليه.

5 . الليمون والشاي

أهم فوائد الليمون هي تطهير وإزالة السموم من الجسم ،كما أنه يساعد في الوقاية من العدوى والإنفلونزا، ويساعد في إزالة السموم من الدم، وبالتالي تخفيف الإجهاد والتعب، فان دمج الليمون في الشاي له فوائد على القلب والأوعية الدموية بسبب الفلافونويد التى تساعد في الحد من الدهون وجلطات الدم في الشرايين، يحسن حمض الليمون في الليمون صحة الجهاز الهضمي، ويساعد في إذابة حصى الكلى، وبالمثل، تعمل الخصائص المضادة للأكسدة من الليمون والشاي معا لمنع تلف الخلايا السليمة وتمنع نمو الخلايا السرطانية.

للحصول على كوب واحد من شاي الليمون، أضيفي عصير ليمونة واحدة كاملة إلى كوب واحد من الشاي، اتركه يغلي، أضف العسل لتذوقه.

6. الريحان على الشاى

الريحان هو عنصر بارز في تاريخ الطب الهندي، تعتبر أوراق الريحان ذات قيمة غذائية عالية، وتعتبر الحل النهائي للعقل والجسم، الملقب باسم "ملك الأعشاب" ، الريحان غني بفيتامين" أ "،والكالسيوم والحديد ،والزنك، والكلوروفيل، إن طبيعة الريحان تجعله أساسيًا في التخفيف من التوتر والقلق ، كونه مضاد للجراثيم ، مضاد للفيروسات ، ومضاد للفطريات ، مضاد للالتهابات ، يمكن أن يساعد إدراج الريحان في حميتك اليومية على الشفاء السريع للجروح، فهو يساعد في خفض نسبة السكر في الدم، والكولسترول ويحسن الجهاز الهضمي، أيضا ، فإنه يساعد على علاج الاكتئاب، ويمنع أمراض الكلى وحصى الكلى.

يمكن تحضير شاي الريحان باستخدام الزهور أو الأوراق أو مسحوق الأوراق المجففة، ضع من 2-3 ملعقة صغيرة من أوراق الريحان في كوب من الماء المغلي، دعها لمدة 5-6 دقائق.



النعناع مفيد عند وضعه على الشاى

7. النعناع والشاي

المعروف على نطاق واسع بطبيعته المنعشة، يمكن أن تساعد أوراق النعناع في تحسين الجهاز الهضمي والجهاز المناعي، حمض rosmarinic الموجود في الأوراق هو مضاد للأكسدة الطبيعي وعامل مضاد للالتهابات مما يساعد في تخفيف نزلات البرد والحساسية، وفقا لمجلة الرضاعة الطبيعية الدولية، يمكن أن يساعد تناول النعناع على منع ألم الحلمة وشقوق الحلمة في الأمهات لأول مرة، وهو مفيد في حالة عسر الهضم وطرد الغازات، ،كما انه يعمل على تخفيف عملية الهضم، يمكن أن يساعدك تناول الشاي بالنعناع على الحصول على نوم أفضل، وفقدان الوزن بطريقة صحية ويعزز نفسًا منعشًا، إلى جانب ذلك ، يقال أن شاي النعناع يزيد من اليقظة ، ويكافح مشاكل الجيوب الأنفية ويسهل المغص.

خذ مجموعة من أوراق النعناع ، قم بتقليبها إلى قطع صغيرة وصب الشاي المغلي على أوراق النعناع. هذا يساعد في توزيع وغرس نكهة النعناع.

8. الفانيليا والشاى

الفانيليا لها فائدة كبيرة لبشرتك وشعرك، وصحتك النفسية ، وفقدان الوزن ، وظروف الجهاز التنفسي، والجهاز الهضمي، بل وحتى القدرة على منع ظهور السرطان، فإن الفانيليا تشمل العديد من الفوائد الصحية فقدرتها الشافية لا تصدق مما يجعلها عنصرا مركزيا في علاج الأمراض المزمنة، من خلال تحسين عملية التمثيل الغذائي والوظيفة الهضمية، تساعد الفانيليا في إنقاص الوزن نظرا لأنها تمنع الشهية، الطبيعة المضادة للبكتريا من الفانيليا يساعد على منع ظهور حب الشباب، ويمكن أن يقلل حتى من الندوب عن طريق تسريع عملية الشفاء، فعالة على وجه الخصوص في حالة التهاب الكبد، يمكن أن تساعد الفانيلا في تخفيف النقرس، والتهاب المفاصل، كمية عالية من مضادات الأكسدة في الفانيليا تمتلك خصائص الشفاء، والتي تساعد في منع الأمراض المزمنة والسرطان.

للحصول على كوب واحد من شاي الفانيلا، أضيفي ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا إلى شاي المغلى.

9. التوت والشاي

يعتبر دمج التوت في الشاي أمرًا شائعًا، خاصة بسبب انخفاض كمية الكافيين، فهى تحتوى على بعض الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة، والشاي التوت هي من أنواع مختلفة، بعض أنواع التوت الشائع هي: التوت الأحمر ، التوت البري ، ، بالإضافة إلى كونه مفيدا للغاية لصحتك، فإن شاي التوت مفضل عالميا نظرا لطعمه.

يحتوى بيري الشاي ككل على خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، من خلال تعزيز مستويات الطاقة، يعزز شاي التوت صحتك العامة، يمكن أن يحتوى على فيتامين (أ) ،كما أن له تأثير إيجابي على تحسين النظر، من خلال تعزيز امتصاص العناصر الغذائية في الجسم، يساعد الشاي التوت في إزالة السموم غير المرغوب فيها، يساعد على منع السرطان ويدعم فقدان الوزن، تساعد نسبة عالية من الأحماض الدهنية أوميجا 6 و أوميجا 9 والألياف والبروتينات في الحد من مستويات الكوليسترول LDL.

أضف ملعقتين من مسحوق شاي التوت إلى كوب وسكب الماء المغلي فيه.

10. الفلفل الحار والشاي

يحتوى على مادة تسمى capsaicin، الفلفل الحريف مفيد للغاية لجسمك، تكشف الدراسات أن تضمين الفلفل حريف في روتينك اليومي يمكن أن يساعد في تقليل الالتهابات وإزالة السموم ، وكذلك تحسين الصحة العامة (العقلية والبدنية).. فهو يساعد على زيادة حرارة جسمك ، مما يؤدي إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية. ولكن تمت الإشارة إلى أن الاستهلاك المنتظم يمكن أن يساعد على تقليل الجوع وضغط الدم، والفلفل الحار يمكن أن يحفز الأعصاب في المعدة، وزيادة إنتاج السوائل الهضمية، مما يساعد على عملية الهضم،كما أن له خصائص تخفيف الألم ، فإنه يقلل من الألم عن طريق الحد من كمية من مادة الببتيد العصبي، كما أنه فعال في الآلام المفصلية والعضلية والجراحة والألم المرتبط بالأعصاب وألم أسفل الظهر.

يضاف ملعقة صغيرة من فلفل حريف، مع عصير الليمون على كوب من الشاي.