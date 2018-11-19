وكيل "تعليم المنوفية" يستبعد معلمة لتعديها على طالب "بخشبة" فى عينه

المنوفية _ محمد فتحى

قرر الدكتور مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، استبعاد المُعلمة "ن، م، س" بمدرسة الشهيد الحلفاوى 2 بتتا التابعة لإدارة منوف التعليمية والتى تعدت بالضرب على التلميذ "س، ع، ع"، بالصف الرابع الابتدائى، "بخشبة" وإصابته بنزيف فى عينه اليسرى وذلك عقب انتقال لجنة من المديرية والإدارة للمدرسة وباشرت التحقيق.

كما قرر إحالة مدير المدرسة والمشرف العام ومسئول الأمن للتحقيق وتم استبعاد المُعلمة بالأمر المباشر من وكيل الوزارة من المدرسة لمباشرة التحقيق معها من قبل الشئون القانونية.

ومن جهة أخرى توجه مدير إدارة منوف التعليمية إلى مستشفى الرمد بمنوف ترافقه اللجنة للاطمئنان على حالة التلميذ المصاب، هذا وقد أكد الأطباء بأن حالة التلميذ مستقرة.