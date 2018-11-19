وكيل الأزهر يوقع اتفاقية لتمديد التعاون بين الأزهر والمجلس الثقافى البريطانى

استقبل الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد، القائم بأعمال وكيل الأزهر، اليوم الإثنين، اللورد أحمد، وزير الدولة البريطاني، والممثل الشخصي لرئيسة الوزراء البريطانية لشؤون حرية الدين والمعتقد، والوفد المرافق له، حيث جرى خلال اللقاء التوقيع على اتفاق لتمديد بروتوكول التعاون بين الأزهر الشريف والمجلس الثقافى البريطانى، في مجال تعليم اللغة الإنجليزية لطلاب الأزهر.

في بداية اللقاء، رحب وكيل الأزهر بالضيف البريطاني والوفد المرافق له، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف يرحب بالتعاون مع المؤسسات الثقافية والتعليمية البريطانية، ويفتح أبوابه لكل الأجناس والأديان والثقافات.

وأكد أن الأزهر الشريف يسعى من خلال هذا البروتوكول لتعزيز انفتاح أبنائه على تعلم اللغة الإنجليزية؛ لتوصيل رسالة الأزهر للعالم كله، ومنحهم الفرصة للاحتكاك بالثقافات والحضارات المختلفة.

من جانبه أعرب وزير الدولة البريطاني، عن سعادته بالتواجد في رحاب الأزهر الشريف، وتوقيع هذه الاتفاقية التي تؤكد أهمية التعلم والثقافة عملًا بالقول الشائع " اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد"، مؤكدًا تطلعه للمزيد من التعاون مع الأزهر الشريف.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على افتتاح فرع جديد للمركز الثقافي البريطاني بكلية البنات بطيبة، لتعليم الطالبات اللغة الإنجليزية.