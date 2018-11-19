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وزير الخارجية البريطانى يصل إلى طهران لإجراء محادثات مع نظيره الإيرانى

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 09:32 ص
وزير الخارجية البريطانى يصل إلى طهران لإجراء محادثات مع نظيره الإيرانى وزير الخارجية البريطانى جيريمى هانت
طهران(أ ش أ)
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وصل وزير الخارجية البريطانى جيريمى هانت إلى العاصمة الإيرانية طهران صباح اليوم الاثنين، لإجراء محادثات مع نظيره الإيرانى محمد جواد ظريف.

وذكرت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية أن هانت يبحث فى طهران العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والشؤون الدولية والاتفاق النووى، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يلتقى مسئولين إيرانيين آخرين منهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومى على شمخاني.

ومن المقرر أن تستغرق زيارة وزير خارجية بريطانيا إلى طهران يومًا واحدًا.

يذكر أن زيارة هانت لطهران هى الأولى بعد تسلمه حقيبة الخارجية البريطانية منذ يوليو الماضى.

 


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