وزير الأوقاف: ينبغى مراعاة ظروف عصرنا وعدم غلق أبوب الاجتهاد

كتب سمير حسنى – محسن البديوى

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن العلماء الأوائل اجتهدوا لعصرهم فى ضوء ظروفهم وأحوالهم، لذلك ينبغى أن نراعى ظروف عصرنا وأحواله وعدم غلق أبوب الاجتهاد.

وشدد وزير الأوقاف خلال كلمته باحتفالية ذكرى المولد النبوى الشريف ، على أن مراعاة مقتضيات الزمان والمكان والعرف والعادة أحد أهم شروط الفتوى والخطاب الدينى الرشيد على حد سواء.

وتابع وزير الأوقاف:" إن من أفتى الناس بمجرد المنقول من الكتب على اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم وأعرافهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل، ويعد أيضا جهالة فى الدين، مستشهدا باجتهاد أبا يوسف صاحب الإمام أبى حنيفة عندما ذهب إلى أن الأحاديث المبنية على العادة يختلف استبناط الحكم فيها باختلاف العادة، حيث قال: "اذ لو كان صاحب النص صلى الله عليه وسلم عندنا عند تغير العادة لغير النص".