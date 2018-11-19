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وزير الأوقاف يعلن افتتاح أكاديمية لتدريب الأئمة بتكلفة 100 مليون جنيه

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 12:51 م
وزير الأوقاف يعلن افتتاح أكاديمية لتدريب الأئمة بتكلفة 100 مليون جنيه وزير الاوقاف
كتب سمير حسنى - محسن البديوى
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كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن افتتاح أكبر أكاديمية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة 6 أكتوبر مجهزة بأحدث التجهيزات العصرية وتشمل معمل لغات وحاسبات وقاعة ترجمة وقاعات تدريبية وغرف فندقية.

وأعلن وزير الأوقاف خلال احتفالية المولد النبوى الشريف بحضور الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، أن الأكاديمية تقع على مساحة 11 ألف متر مربع بتكلفة 100 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة لتدريب الأئمة من خارج مصر وداخلها وفق أحدث البرامج التدريبية.

 

 


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