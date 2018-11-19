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وزير الأوقاف مهنئا الرئيس والمصريين بالمولد النبوى: تجديد الخطاب الدينى لا يتوقف

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 12:54 م
وزير الأوقاف مهنئا الرئيس والمصريين بالمولد النبوى: تجديد الخطاب الدينى لا يتوقف وزير الأوقاف
كتب سمير حسنى - محسن البديوى
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هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى بمناسبة ذكرى بالمولد النبوى.

وقال الوزير خلال كلمته باحتفال ذكرى المولد النبوى الذى تنظمه وزارة الأوقاف، أهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصرى كله والأمتين العربية والإسلامية بذكرى مولد رسول الإنسانية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم".

كما وجه الشكر إلى الرئيس السيسى لدعوته لتجديد الخطاب الدينى، قائلًا: "نشكر دعوتكم الشجاعة لتجديد الخطاب الدينى الذى أصبح أولى  الأوليات فى حق العلماء والمثقفين، وتجديد الخطاب الدينى عملية دينامكية لا تتوقف ولا ينبغى أن تتوقف أو تحد بحد، مع الحفاظ على الثوابت".

 

 


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