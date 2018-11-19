هيئة قناة السويس تستقبل وفداً من كلية الدفاع الوطنى بأكاديمية ناصر العسكرية

الإسماعيلية – جمال حراجى- السيد فلاح

استقبل الفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس، نائبا عن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الإثنين، وفدا من كلية الدفاع الوطنى بأكاديمية ناصر العسكرية، يرافقه مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والدارسين المصريين، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحرى التابع للهيئة بالإسماعيلية

فى بداية الزيارة، رحب الفريق أسامة ربيع بالحضور مؤكداً على أهمية كلية الدفاع الوطنى باعتبارها صرح عريق للعلم العسكرى والعلوم السياسية والإستراتيجية ومشيداً بدورها فى إعداد كوادر على دراية تامة بمتطلبات الأمن القومى ومقتضيات التنمية فى المرحلة الراهنة.

كما شدد الفريق أسامة على أن قناة السويس منذ نشأتها تلعب دوراً محورياً فى خدمة حركة التجارة العالمية وهو ما دعا إدارة الهيئة على مر السنين للحفاظ على هذا المرفق الحيوى من خلال تبنى مشروعات التطوير المختلفة، مشيراً إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة أحدث مشروعات التطوير قد نجح فى رفع كفاءة القناة والحفاظ على مكانتها الرائدة عالميا.

خلال الزيارة، استمع الحضور إلى عرض تقديمى عن مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع التنمية بمنطقة القناة، تخلله مجموعه من الأفلام التسجيلية التى تروى تاريخ القناة وتوضح دورها الرائد فى خدمة حركة التجارة العالمية، وعقب ذلك نفذ الوفد جولة بحرية فى قناة السويس الجديدة، ثم تفقد موقع أنفاق الإسماعيلية لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.



صورة جماعية للفريق أسامة ربيع ووفد كلية الدفاع الوطني