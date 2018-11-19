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نيكى يرتفع بفضل الأسهم المرتبطة بالرقائق وتعافي سوفت بنك

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 01:30 م
نيكى يرتفع بفضل الأسهم المرتبطة بالرقائق وتعافي سوفت بنك مؤشر _ أرشيفية
(رويترز)
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تعافى المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين بعد إقبال المستثمرين على تغطية مراكز مدينة في الأسهم المتصلة بصناعة الرقائق، بما عوض هبوط أسهم القطاع المالى التي أضيرت جراء انخفاض العائدات الأمريكية.

وأغلق نيكي مرتفعا 0.7 % إلى 21821.16 نقطة، وفي الأسبوع الماضي هبط المؤشر 2.6% بفعل هبوط أسعار النفط وأسهم شركات التكنولوجيا.

وقال محللون إن السوق اليابانية وضعت في الحسبان نتائج شركة انفيديا الضعيفة التي أثارت موجة بيع أسهم التكنولوجيا، وإن المستثمرين يشترون أسهم الرقائق الرخيصة.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون 3.6% وأدفانتست كورب 2.2% وسكرين هولدنجز 3.7%.

وتعافي سهم مجموعة سوفت بنك ذو الثقل 5.1 % بعدما مني بخسائر يوم الجمعة بلغت 3.4 % بسبب استثماراته في انفيديا من خلال صندوق رؤية.

وقال المحللون إن المعنويات تعززت أيضا بفضل بيانات تشير لنمو صادرات اليابان 8.2% في أكتوبر، لتعوض الهبوط الذي سجلته في الشهر السابق، وجاءت الزيادة أقل قليلا من توقعات الاقتصاديين التي أشارت لارتفاع نسبته 9% في استطلاع أجرته رويترز.

وتراجع مؤشر قطاع البنوك 1.9% والتأمين 1.5% بعد أن نزلت عائدات السندات الأمريكية إثر تصريح مسؤول كبير في مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) يوم الجمعة بأن أسعار الفائدة لا تبعد كثيرا عن تقدير المجلس لمستوى محايد للفائدة وهو ما يلمح إلى أن دروة تشديد السياسة النقدية قد تنتهى قريبا.

وتقدم مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5% لينهي اليوم عند 1637.61 نقطة.


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