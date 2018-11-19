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نقيب العلميين يخاطب كليات العلوم لقصر الدراسات العليا على خريجيها

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 07:10 م
نقيب العلميين يخاطب كليات العلوم لقصر الدراسات العليا على خريجيها الدكتور السيد عبد الستار المليجى، نقيب العلميين
كتبت آية دعبس
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خاطب الدكتور السيد عبد الستار المليجى، نقيب العلميين، كليتى العلوم بجامعتى القاهرة والمنصورة، لطلب قصر إجراء الدراسات العليا، «دبلوم، ماجستير، دكتوراه» على خريجيها، فقط.

 

وأوضح نقيب العلميين، فى خطاباته، أن السماح لغير خريجى كليات العلوم، بمزاولة المهن العلمية، بعد حصولهم على تلك الدراسات، أدى إلى قصور في أداء مهام تلك المهن، بالإضافة إلى تقليل فرص العمل لدى خريجى كليات العلوم ، مشيرا الى أن ذلك جاء استجابة لطلب الدكتور أحمد سامى ، بصفته عضو مجلس النقابة العامة وممثل شعبه العلوم الطبية بمجلس نقابة  العلميين،  بقصر الدراسات العليا في كليات العلوم علي خريجي كلية العلوم فقط، بعد ملاحظة أن أشخاص لا يحملون بكالوريوس العلوم، ويعملون فى تخصصات العلوم بعد الحصول علي دراسات عليا من كليات العلوم.

 

 


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نقيب العلميين

كليات العلوم

الدراسات العليا




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